Parque de la Paloma in Benalmádena soll Open-Air-Schmetterlingspark bekommen

Der Monarchfalter (danaus plexippus) ist leicht an seinen leuchtend orangefarbenen Flügeln mit schwarzen Rändern und weiß gepunkteten Adern zu erkennen und wird seit Jahrzehnten im Parque de la Paloma beobachtet. Die Kolonie hat überlebt, ohne dass sich jemand um sie gekümmert hat, und das ist gar nicht so einfach. Und das nicht nur, weil diese Insekten ihre Fressfeinde haben: «Ohne eine nahrhafte Pflanze gibt es keinen Schmetterling, und die Pflanze des Monarchen, die Asclepia curassavica, war wegen der Trockenheit zeitweise praktisch nicht vorhanden, und die Raupen sind sehr gefräßig, so dass es vielleicht nicht genug Nahrung für alle gibt», erklärt Marina González, Biologin im Schmetterlingspark von Benalmádena.

Das wird sich nun ändern, nachdem die Stadtverwaltung und die Schmetterlingsfarm eine Vereinbarung unterzeichnet haben, die nicht nur den Erhalt dieser Kolonie zum Ziel hat, sondern auch «eine stabile und nachhaltige Population zu erreichen und den kompletten Zyklus zu sehen: Raupe - Puppe - Schmetterling». Um dies zu erreichen, so González, sei es notwendig, «sie vor Raubtieren zu schützen, sich um ihre Futterpflanzen zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie in ausreichender, aber nicht übermäßiger Menge vorhanden sind, die Eier zu kontrollieren und so eine nachhaltige Zucht zu erreichen».

Das unmittelbare Ziel ist der Monarch, aber «mittel- und langfristig» sollen auch andere auf der Iberischen Halbinsel heimische Nahrungspflanzen eingeführt und «eine kleine Schmetterlingsfarm im Freien» geschaffen werden, so die Biologin.

Und nicht nur das, sondern auch um Informationsarbeit zu leisten. Bis September sollen im Parque de la Paloma informative Plakate angebracht werden, die erklären, was der Monarch ist: Ein aus Amerika stammendes Exemplar, das in der Lage ist, Tausende von Kilometern zwischen dem Süden Kanadas und dem Norden der Vereinigten Staaten und Mexikos zu wandern, das mehrere jährliche Generationen hervorbringt, das ganze Jahr über fliegt und wie alle Schmetterlinge «eine grundlegende Rolle als Bestäuber spielt und ein Bioindikator ist, da er sehr empfindlich auf Umweltverschmutzung und Pestizide reagiert, wenn es also Schmetterlinge gibt, bedeutet das, dass die Luftqualität gut ist».

Vorläufig ist der Bioindikator im Parque de la Paloma noch aktiv, und nun soll er gefördert werden. Die Mittel werden vom Rathaus von Benalmádena zur Verfügung gestellt, das Wissen und die Erfahrung vom Mariposario.