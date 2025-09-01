Neuer Waldbrand in Benalmádena gemeldet

SUR Benalmádena Montag, 1. September 2025 | Actualizado 13:57h. Teilen

Neuer Waldbrand. Die Waldbrand-Feuerwehr Infoca hat am heutigen Montag kurz nach 12:45 Uhr einen Brand in Benalmádena gemeldet. Fotos mehrerer Zeugen zeigen eine dichte und auffällige Rauchwolke und Flammen in der Gegend von Santágelo Oeste, in der Nähe der Autobahn A-7, auf halbem Weg zwischen den Ortschaften Benalmádena Pueblo und Arroyo de la Miel, in der Nähe von Vera Cruz und den Wohnsiedlungen von Rocas Blancas. Sechs Häuser in der Straße Camino de las Canteras mussten evakuiert werden, und es gibt Verkehrsbeschränkungen in diesem Gebiet. Alle Einheiten der Feuerwehr von Benalmádena sowie der örtliche Zivilschutz und Luft- und Bodenfahrzeuge von Infoca sind an der Löschung beteiligt.

Feuerwehrleute und Mitarbeiter der örtlichen Polizei sind vor Ort, unterstützt von Hubschraubern der Infoca, die immer wieder Wasser abwerfen. Es riecht stark nach Rauch, und einige Glutstücke sind Dutzende Meter weit vom Brandort entfernt auf den Hang geflogen, der die Häuser von der Straße trennt. Zufälligerweise kam es letzte Woche zu einem ähnlichen Brand, im Stadtteil La Leala an der Grenze zu Torremolinos.

Die städtischen Rettungsdienste vermuten einen Buschbrand. Derzeit sind zwei Brigaden, ein Einsatztechniker, ein Umweltbeauftragter, zwei Gruppen von Waldbrandbekämpfern, ein Löschfahrzeug, ein mittelschweres Fahrzeug und ein Leichtfahrzeug des Infoca-Einsatzkommandos in dem Gebiet im Einsatz.

Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung, die Zufahrtswege frei zu halten und jederzeit den Anweisungen der Behörden und den Informationen aus offiziellen Quellen zu folgen.