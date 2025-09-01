Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Neuer Waldbrand in Benalmádena gemeldet
E. Smith
Waldbrand

Neuer Waldbrand in Benalmádena gemeldet

Die Infoca meldete das Feuer am Montag nach 12.45 Uhr

SUR

Benalmádena

Montag, 1. September 2025

Neuer Waldbrand. Die Waldbrand-Feuerwehr Infoca hat am heutigen Montag kurz nach 12:45 Uhr einen Brand in Benalmádena gemeldet. Fotos mehrerer Zeugen zeigen eine dichte und auffällige Rauchwolke und Flammen in der Gegend von Santágelo Oeste, in der Nähe der Autobahn A-7, auf halbem Weg zwischen den Ortschaften Benalmádena Pueblo und Arroyo de la Miel, in der Nähe von Vera Cruz und den Wohnsiedlungen von Rocas Blancas. Sechs Häuser in der Straße Camino de las Canteras mussten evakuiert werden, und es gibt Verkehrsbeschränkungen in diesem Gebiet. Alle Einheiten der Feuerwehr von Benalmádena sowie der örtliche Zivilschutz und Luft- und Bodenfahrzeuge von Infoca sind an der Löschung beteiligt.

Feuerwehrleute und Mitarbeiter der örtlichen Polizei sind vor Ort, unterstützt von Hubschraubern der Infoca, die immer wieder Wasser abwerfen. Es riecht stark nach Rauch, und einige Glutstücke sind Dutzende Meter weit vom Brandort entfernt auf den Hang geflogen, der die Häuser von der Straße trennt. Zufälligerweise kam es letzte Woche zu einem ähnlichen Brand, im Stadtteil La Leala an der Grenze zu Torremolinos.

Die städtischen Rettungsdienste vermuten einen Buschbrand. Derzeit sind zwei Brigaden, ein Einsatztechniker, ein Umweltbeauftragter, zwei Gruppen von Waldbrandbekämpfern, ein Löschfahrzeug, ein mittelschweres Fahrzeug und ein Leichtfahrzeug des Infoca-Einsatzkommandos in dem Gebiet im Einsatz.

Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung, die Zufahrtswege frei zu halten und jederzeit den Anweisungen der Behörden und den Informationen aus offiziellen Quellen zu folgen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grünes Licht für den Entwicklungsplan der westlichen Costa del Sol
  2. 2 Deutsche aus Marbella seit 40 Jahren im Kampf gegen die Armut auf der ganzen Welt
  3. 3 Torrox feiert die XVII. Wallfahrt von San Roque
  4. 4 Spanische Richter öffnen Tür für Erlass der Schulden Selbständiger beim Staat
  5. 5 Frigiliana lädt zu seinem einzigartigen Festival der drei Kulturen ein
  6. 6 Pop und Techno beim Festival 90 Lovers in Torrox
  7. 7 Deutsche Feuerwehrleute haben in Spanien erfolgreich gegen Waldbrände gekämpft
  8. 8 Schlaflose Nacht in Vélez-Málaga mit Kultur, Konzerten, Gastronomie, Führungen und vielem mehr
  9. 9 Svetlana Kalachnik: «Mein Atelier in Málaga soll Magie und Charme besitzen»
  10. 10 EU-Behörde: Neuer Rekord bei von Mücken übertragenen Viren

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Neuer Waldbrand in Benalmádena gemeldet