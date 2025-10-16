Torremolinos investiert halbe Million Euro für Beseitigung von Unwetterschäden

JOSÉ RODRÍGUEZ CÁMARA TORREMOLINOS. Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Torremolinos muss noch immer Reparaturen an der Infrastruktur vornehmen, die durch die Regenfälle zu Beginn des Jahres beschädigt wurde, als innerhalb kurzer Zeit fast 200 Liter Niederschlag in der Stadt fielen. Dies erforderte die Rettung eingeschlossener Personen und führte zu einer Vielzahl von Notrufen bei den Rettungskräften. Im Rahmen der Projekte zur Behebung der Schäden haben die Arbeiten an einem Hang des Pinillo-Baches begonnen, der an der A-368 an der Grenze zu Benalmádena vorbeifließt, sowie ähnliche Arbeiten am Bachbett von La Pedrera in Giordono Bruno. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 461.222 Euro und die Ausführungsfrist beträgt drei Monate. Die Ausschreibung für diese Arbeiten wurde im vergangenen August gestartet.

Am Arroyo La Pedrera werden zwei bis zu acht Meter hohe Schutzdämme errichtet, um die Straße zu schützen, unter der vier Mittelspannungsstromkreise verlaufen, die einen Großteil der Gemeinde versorgen. Der Zugang zum Bachbett erfolgt über die Calle Écija über eine Rampe, von der aus das Gelände für das fast 4 Meter tiefe Fundament ausgehoben wird, um es vor Erosion zu schützen. Die Planung sieht vor, Beton zu verwenden, um einen monolithischen Körper bis zu einer Höhe über dem vorgesehenen maximalen Hochwasserstand zu schaffen.

Darüber hinaus werden die Anlagen erneuert, wobei die Leitungen in größerer Tiefe als die übrigen Versorgungsleitungen verlegt werden, ebenso wie die Straßenbeleuchtungs- und Bewässerungsnetze, die ebenfalls erneuert werden, genauso wie der Straßenbelag.