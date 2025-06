Vereinbarung mit Investor aus USA beschert Hotel Ritual neuen Eigentümer

JOSÉ RODRÍGUEZ CÁMARA TORREMOLINOS. Donnerstag, 12. Juni 2025 Compartir

Das Gebäude, in dem das Hotel Ritual Torremolinos, eine Referenz der LGTBIQ+-Gemeinschaft in Spanien, untergebracht ist, wird am heutigen 12. Juni den Besitzer wechseln, wie die Verantwortlichen des Hauses mitteilten. Damit endet ein rechtlicher Schwebezustand, der vor fünf Jahren begann, als der frühere Eigentümer des Gebäudes ein Insolvenzverfahren einleitete.

Seitdem hat das andalusische Unternehmen Ritual Hoteles, der derzeitige Betreiber des Hotels, mit verschiedenen Interessenten über den Erwerb der Immobilie mit ihren fast 200 Zimmern verhandelt. Es gingen alle möglichen Vorschläge ein, von denen einige nicht mit den Werten der Marke vereinbar waren. Schließlich einigte sich Ritual mit einem Investmentfonds amerikanischer Herkunft, der, wie das Unternehmen betont, «die Vision der Gruppe und ihr Engagement für das LGTBIQ+-Kollektiv vollständig teilt». Mit dem Eintritt des Partners gewinnt Ritual Hotels an Sicherheit, nachdem es jahrelang trotz des rechtlichen und finanziellen Umfelds jährliche Verbesserungsprojekte durchgeführt hat. Mit dem Einstieg des US-Fonds soll ab 2026 mit der umfassenden Renovierung des Hotels fortgefahren werden, nach einer ersten Phase in den Luxuszimmern und dem Infinity Pool des Komplexes.