Carrefour erlaubt Einkaufen auf Rollschuhen in ganz Spanien

Rollschuhfahrer in Málaga können künftig etwas tun, was bisher unwahrscheinlich schien: Sie können ihre Einkäufe auf Rädern erledigen. Ja, genau so, wie es sich anhört. Das ist die Initiative, die Carrefour diese Woche startet: Den ganzen Sommer über können die Kunden in den Supermärkten auf Rollschuhen und Inline-Skates fahren.

Auf diese Weise zollt das Unternehmen einem der ikonischsten Bilder seiner Geschichte in Spanien Tribut - als sich die Mitarbeiter auf Rädern durch die Supermärkte bewegten - mit einer innovativen Aktion, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet: der «Roller-Hour». Jetzt können die Verbraucher selbst ihre Einkäufe auf Rollschuhen erledigen.

Dieses «einzigartige» Erlebnis kann man noch bis zum 31. August täglich von 16 bis 17 Uhr in allen Carrefour-Hypermärkten des Landes genießen.

Mit diesem Vorschlag lädt das Unternehmen, das mehr als 40 % der Supermärkte in unserem Land betreibt, «seine Kunden ein, seine Einrichtungen auf eine lustige, andere und sehr sommerliche Art und Weise neu zu entdecken», wie die Supermarktkette in einer an die Medien gesendeten Informationsmitteilung erklärt.

Die Aktion sei auch eine Antwort auf «die Flut von Kommentaren in den sozialen Netzwerken, die in den letzten Monaten und Jahren nostalgisch an die Mitarbeiter auf Rollschuhen in den Hypermärkten erinnerten». Kommentare wie «Ich wollte einer von ihnen sein» oder «Sie haben mir geholfen, als ich mich als Kind verlaufen habe», so Carrefour.

In den Worten von Elodie Perthuisot, Geschäftsführerin von Carrefour Spanien: «Mit Roller-Hour bringen wir ein Bild mit hohem Wiedererkennungswert aus unseren Anfängen in Spanien zurück, um die Fähigkeit des SB-Warenhauses zu demonstrieren, Trends zu setzen. Wir wollen das SB-Warenhaus als einen Lebensraum rechtfertigen, der immer wieder überrascht, und zwar mit einer Initiative, die die Generationen verbindet und Emotionen weckt».

Ein Symbol für Agilität und Modernität

Seit seiner Einführung in Spanien in den 1970er Jahren hat das Hypermarktmodell «den Vertriebssektor revolutioniert und neue, effizientere und für die damalige Zeit bahnbrechende Arbeitsmethoden eingeführt». Eines der einprägsamsten Bilder aus dieser Zeit ist das der Mitarbeiter, die sich auf Rollschuhen durch die Gänge bewegen, «ein Symbol für die Beweglichkeit, die Geräumigkeit und die Modernität, die dieses Format von Anfang an auszeichneten». Heute, mit der «Roller-Hour», «greift Carrefour diesen Pioniergeist wieder auf, projiziert ihn in die Zukunft und bekräftigt sein Engagement, die Verbraucher weiterhin zu überraschen», erklärt die Kette.