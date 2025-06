Der Kellner als Roboter 'made in Málaga'

Eugenio Cabezas Málaga Donnerstag, 12. Juni 2025 Compartir

Industrieingenieur Víctor Martín ist überzeugt, dass die neuesten Technologien die großen Alliierten in der Gastronomie sein können – und zwar, ohne dass dies automatisch mit Entlassungen einhergeht. Um das unter Beweis zu stellen, gründete er bereits 2013 in seiner Heimatstadt Málaga das Unternehmen Macco Robotics und vertreibt humanoide Roboter – inzwischen in die ganze Welt.

Nach Málaga war Martín 2021, also mitten in der Covid-19-Pandemie, zurückgekehrt, weil er von dem Potenzial der Region mit ihrem großen Gastro- und Tourismusangebot überzeugt war und als ideales Terrain für seinen Roboterprototyp sah. Zunächst arbeitete er vom Andalucía Lab in Marbella aus, zog dann mit seinem Unternehmen ins Gründerzentrum BIC Euronova im Technologiepark Málaga TechPark. Der 48-Jährige hat sich auf die Entwicklung von humanoiden Robotern spezialisiert. Seine neueste innovative Kreation heißt Kime v5 und ist die Version 2.0 des ersten Roboters. Der 1,90 Meter große Humanoide ist speziell für den Einsatz in der Gastronomie konzipiert, Schwerpunkt Barbetrieb.

«Kime v5 soll die Effizienz und die Präzision bei der Zubereitung und dem Servieren von Getränken optimieren», erzählt Martín und spricht auch offen über die Preise. Für rund 90.000 Euro sei der Roboter zu haben, alternativ kann er für 2.000 Euro monatlich gemietet werden. «Das ist natürlich nicht etwas für jedes Lokal, es muss schon ein großer Gastrobetrieb mit viel Betrieb sein, damit es viele sehr mechanische Handgriffe gibt wie Flaschen öffnen oder Bier zapfen», fügt der Unternehmer hinzu.

Kime v5 ist mit einem Bildverarbeitungssystem ausgestattet, um die Flüssigkeitsmenge messen und Getränke extrem präzise zubereiten zu können. Daneben geht nichts mehr, großzügige Abmessungen gehören ebenfalls der Vergangenheit an. Dabei hat der künstliche Kellner nicht nur Cocktails im Programm, sondern ist laut Martín für die Zubereitung einer Vielzahl von Getränken ausgerichtet.

Das Design von Kime v5 basiert auf Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit, erlaubt es dem Roboter, Flaschen und Gläser in verschiedenen Größen und Formen zu handhaben. Der mechanische Helfer kann mittels eines 'Plug and play'-Systems mit gängigen Geräten wie einer Expressomaschine oder einer Bierzapfanlage verbunden werden.

Die Programmierung von Kime v5 wurde vereinfacht und ist auch für Personen ohne Robotik-Erfahrung leicht machbar. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, erlaubt die Eingabe neuer Rezepturen und Arbeitsabläufe. Die Idee dahinter ist, Kime v5 in verschiedensten Gastrobetriebe einsetzen zu können, von modernen Bars bis hin zu traditionellen Lokalen.

«Wir haben Kime v5 mit dem Ziel entwickelt, ein technologisches Werkzeug zu bieten, das die Effizienz und die Präzision in der Gastronomie verbessert», resümiert Martín, und: «Das vielseitige und anpassbare Design eignet sich für verschiedene Betriebe, wobei Kime v5 einen Durchbruch bei der Anwendung von humanoider Robotik im Bereich der Gastronomie darstellt. Ziel war es, eine Lösung für die Automatisierung von konkreten Arbeiten im Barbetrieb zu bieten.»

Design und Herstellung

Mit seiner Spezialisierung auf humanoide Roboter ist Macco Robotics inzwischen auch auf dem internationalen Markt erfolgreich. Kime v5 macht sich in Lokalen auf dem Times Square und in Madison Avenue in New York nützlich, gibt als künstlicher Kellner in Portugal, den Niederlanden, Indien, aber natürlich auch in mehreren spanischen Städten sein Bestes. Insgesamt wurden bislang sieben Exemplare verkauft, zwei weitere werden in Kürze in Valencia an den Start gehen. Geplant ist auch, die Monatsmiete auf rund 1.500 Euro zu senken.

Bei Macco Robotics arbeiten zwölf Angestellte, der Umsatz belief sich im vergangenen Jahr auf 150.000 Euro. Ein Umsatz, den Martín dieses Jahr auf über zwei Millionen Euro vervielfachen möchte.