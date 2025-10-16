Stadtverwaltung von Estepona erteilt Auftrag für die Sanierung des Parks Seghers

Emma Pérez-Romera Estepona Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Das Rathaus von Estepona hat die Verwaltungsverfahren für eine größere Maßnahme im Park Parque Público Puerto Estepona-Seghers abgeschlossen und den Auftrag für die Ausführung, Umgestaltung und Verbesserung dieser 2005 errichteten Grünanlage mit einer Fläche von 24.500 Quadratmetern vergeben.

Die Umbau- und Verbesserungsarbeiten wurden an das Unternehmen Ambitec Servicios Ambientales, SAU, mit einem Auftragsvolumen von 381.251 Euro und einer Ausführungsfrist von zwei Monaten vergeben.

Die Stadtverwaltung versicherte, dass «das Projekt die bestehende botanische Sammlung an Pflanzen respektieren und aufwerten wird, wobei besonderes Augenmerk auf die Bäume gelegt wird, die Anzahl der Arten mediterranen Ursprungs erhöht und ein neues, an ihre Bedürfnisse angepasstes Bewässerungssystem installiert werden soll«.

Der Auftrag umfasst die Erneuerung der Pflasterung der Fußgängerwege sowie ergänzende Arbeiten zur Verbesserung, Reparatur und Neuausstattung von Kinderspielplätzen, Stadtmobiliar einschließlich Bänken, Abfallbehältern und Picknicktischen sowie die Bepflanzung und Pflege von Grünflächen.

Die wichtigste Maßnahme der Sanierung wird die Pflasterung und die Installation eines automatischen Bewässerungssystems sein. Der Park ist ein öffentlicher Raum, der 2005 angelegt wurde. Seitdem wurden Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, ohne dass die Anlage komplett erneuert wurde.