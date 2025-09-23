Müllberge und Gestank: Zwei Brüder mit Diogenes-Syndrom halten ihre Nachbarn in Estepona in Atem

Emma Pérez-Romera Estepona Dienstag, 23. September 2025 Teilen

Die Bewohner des Gebäudes an der Plaza Virgen del Mar 4 in Estepona, einem zentralen Viertel in der Nähe des Mirador del Carmen, behaupten, dass sie seit mehr als vier Jahren in Angst und Unsicherheit leben, weil zwei Brüder «drogenabhängig, alkoholkrank und mit Diogenes-Syndrom» nicht nur in ihrem Haus, sondern auch in den Gemeinschaftsräumen Müll anhäufen, eine Situation, die, obwohl sie sich an das Rathaus, die örtliche Polizei und die Nationalpolizei gewandt hatten, nicht gelöst wurde, «sondern sich in den letzten Monaten verschlimmert hat», wie sie behaupten.

«Wir haben dieses Problem schon seit Jahren, es gibt niemanden, der dagegen vorgeht, und dieser Sommer war besonders schrecklich, und niemand kümmert sich um uns, um das Problem zu lösen. Der Gestank, der aus der Wohnung der Brüder kommt, erfüllt jeden Winkel des Gebäudes», erklärten die Nachbarn der beiden Brüder, die es vorziehen, anonym zu bleiben aus Angst vor Repressalien.

Fünfzehn Familien leben in dieser Hausgemeinschaft, aber die Situation betrifft nicht nur sie, sondern auch die Bewohner der benachbarten Gebäude Nummer 3 und Nummer 5, die von verbalen Drohungen, körperlichen Angriffen und «einer bereits unerträglichen Situation» berichten.

«Wir haben das Rathaus mehrmals benachrichtigt, und sie kamen, um den Müll zu beseitigen, aber einige Tage später wiederholte sich die Situation. Die städtischen Reinigungsdienste sagten uns, dass sie nicht jede Woche hier sein könnten, um den Müll zu beseitigen», berichteten sie SUR.

Situation dauert bereits vier Jahre

Der erste Antrag, der dem Rathaus von Estepona vorgelegt wurde, in dem die Situation angeprangert und um Hilfe gebeten wird, ist auf den 17. Dezember 2021 datiert und prangert ausdrücklich «die Anhäufung von Müll und die Präsenz von Ratten» an.

Im August dieses Jahres ertatteten die Nachbarn bei der Nationalpolizei in Estepona zwei Anzeigen, da es zu verbalen und körperlichen Angriffen und sogar zu Drohungen mit einem Messer gegen einen Nachbarn gekommen sein soll, als dieser den Müll entfernen wollte, den die Brüder vor dem Eingang des Gebäudes angehäuft hatten.

Die letzte Anzeige bei der Nationalpolizei datiert vom 12. September und besagt, dass einer der Brüder einen Nachbarn mit einem Messer bedrohte und sagte: «Ich werde dich erstechen, ich werde dich töten», was auch von den Sicherheitskameras aufgezeichnet wurde, die die Gemeinde am Eingang des Gebäudes installiert hat und zu denen auch die Nationalpolizei Zugang hat.

Das städtische Sozialamt hat bis heute nicht eingegriffen, «es hat nichts getan», sagen die Nachbarn, nicht einmal, um mit der Räumung der Wohnung der Brüder zu beginnen, obwohl die Anwohnervereinigung am 3. September einen neuen Termin zur Klärung der Situation beantragt hatte, der für den 1. Oktober, fast einen Monat später, bestätigt wurde.

«Diese Situation ist für uns unerträglich, sie tun uns sehr leid, denn sie sind hier geboren, wir kennen sie seit ihrer Kindheit, aber wir haben Angst, vor allem bei Dunkelheit», berichtete ein Nachbar. «Viele Bewohner sind bereits weggezogen oder haben ihre Wohnung vermietet, da das Rathaus und andere Behörden keine Lösungen anbieten».