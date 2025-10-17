Aufatmen in Alameda: Zwangsräumung des zu 94 Prozent behinderten Fran Custodio vorerst gestoppt

Julio J. Portabales Alameda Freitag, 17. Oktober 2025 Teilen

Die Spannung, die am Morgen des 16. Oktober in Alameda herrschte, verwandelte sich einen Tag später in eine kollektive Atempause. Die Räumung von Fran Custodio, dem 64-jährigen Bewohner mit einer 94-prozentigen Behinderung, dessen Situation die gesamte Gemeinde mobilisiert hatte, wurde durch einen Beschluss der Justizkommission ausgesetzt, nachdem die Umstände des Falles und die Anwesenheit von Hunderten von Menschen, die sich vor seinem Haus in der Calle Baja versammelt hatten, geprüft worden waren.

Die Räumung war für 10.30 Uhr am vergangenen Donnerstagmorgen angesetzt, aber die Gerichtskommission traf erst gegen viertel vor eins ein, wie die Anwesenden berichten. Bei der Ankunft und angesichts der Menschenmenge (nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 400 bis 500 Personen) ging eines der Mitglieder des Justizteams hinein, um direkt mit Fran Custodio zu sprechen. Nach einer Bewertung der Situation und mit dem Ziel, mögliche Spannungen zu vermeiden, beschloss die Justizbehörde, die Räumung zu verschieben, ohne einen neuen Termin festzulegen, und die endgültige Entscheidung in die Hände des Untersuchungsrichters zu legen.

Es sei daran erinnert, dass der Ursprung des Konflikts mehr als vier Jahrzehnte zurückliegt, als Frans Vater das Familienhaus als Sicherheit für den Kauf eines Bauernhofs hinterlegte. Im Laufe der Zeit blieb eine Schuld von etwa 36.000 Euro offen, über deren Begleichung mehrmals erfolglos verhandelt wurde. Die Familie bot sogar bis zu 60.000 Euro an, ein Betrag, der viel höher ist als die ursprüngliche Schuld, um sie zu begleichen und die Immobilie zu behalten, aber bis jetzt hat der Eigentümer des Investmentfonds weder auf Anrufe noch auf E-Mails reagiert.

Zwei Wege

Aber jetzt fragen sich alle in Alameda: «Was nun?». Das Rathaus hat gegenüber SUR erklärt, dass nach dieser Aussetzung zwei Wege offen stehen. Zum einen ist eine Berufung beim Provinzgericht von Málaga anhängig, in der die endgültige Einstellung des Verfahrens gefordert wird, da man davon ausgeht, dass Custodios Zustand als schutzbedürftige Person, der durch die Berichte der Sozialdienste bestätigt wird, nicht berücksichtigt wurde. Andererseits wird immer noch versucht, mit dem Investmentfonds, dem die Immobilie gehört, Kontakt aufzunehmen, um eine Vereinbarung zur Begleichung der Schulden und zur Vermeidung der Zwangsräumung zu erreichen, obwohl bisher noch keine Antwort eingegangen ist.

«Die Familie ist bereit zu zahlen und eine Einigung zu erzielen, aber wir haben keine Antwort auf unsere Anrufe oder E-Mails erhalten», bedauerte der Bürgermeister José García Orejuela, der darauf besteht, dass der Fall die Notwendigkeit zeigt, die Vorschriften zum Schutz von Menschen in einer besonders gefährdeten Situation anzuwenden. García bestätigte, dass die Aussetzung nicht bedeutet, dass das Verfahren auf Eis gelegt wurde und dass der Richter die nächsten Schritte bestimmen wird, obwohl er zuversichtlich ist, dass die Berufung oder mögliche Verhandlungen zu einer endgültigen Lösung führen könnten.

Fran Custodio seinerseits drückte gegenüber dieser Zeitung seine tiefe Dankbarkeit gegenüber all den Menschen aus, die ihn an einem der schwierigsten Tage seines Lebens begleitet haben. «Es gibt keine Worte, um den Menschen zu danken, die hier waren, denen, die nicht kommen konnten, aber geistig bei mir waren. Mein Dank wird ewig währen», erklärte er gerührt. Er räumte auch ein, dass dies nur «ein erster Schritt» sei und dass der Kampf weitergehen werde: «Natürlich werden wir weitermachen. Jetzt müssen wir mehr denn je für das kämpfen, was richtig ist.

Die Zukunft dieses Falles bleibt vorerst offen. Die Aussetzung der Räumung hat einen wichtigen Zeitvorsprung gebracht, aber das Gerichtsverfahren geht weiter und der Ausgang wird davon abhängen, ob das Gericht die eingereichte Berufung annimmt oder ob endlich ein Weg des Dialogs mit dem Eigentümerfonds eröffnet wird.