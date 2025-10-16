Ein ganzes Dorf im Norden der Provinz Málaga protestiert: Gericht hat Zwangsräumung für einen Mann mit einem Behinderungsgrad von 94 Prozent angeordnet

Julio J. Portabales Alameda Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Der Tag begann in Alameda wie jeder andere Donnerstag, mit dem üblichen Kommen und Gehen in den engen Straßen. Aber es dauerte nur ein paar Stunden, bis die Routine zum Stillstand kam: Die ganze Stadt begann sich zu versammeln, Nachbarn, die ihre Arbeit verließen und Menschen aus den umliegenden Gemeinden kamen, alle von der gleichen Sache bewegt. Die Idee war, die Straße Baja zu erreichen, in der sich das Haus von Fran Custodio befindet, einem 64-jährigen Mann mit einer 94%igen Behinderung, der kurz davor steht, aus dem Ort, in dem er geboren wurde und sein ganzes Leben lang gelebt hat, vertrieben zu werden.

Der Konflikt geht auf mehr als vier Jahrzehnte zurück, als Frans Vater das Haus der Familie als Sicherheit für den Kauf eines Bauernhofs verpfändete. Im Laufe der Jahre blieb eine Schuld von rund 36.000 Euro offen, und seitdem wurden verschiedene Verhandlungskanäle versucht, um sie zu lösen. Fran, der seit jeher im selben Haus wohnt, ist nach einer in der Kindheit erlittenen Krankheit dazu gezwungen, sich in einem Rollstuhl fortzubewegen und benötigt eine Pflegekraft. Trotz dieser Umstände und der Tatsache, dass der Bürgermeister der Gemeinde, José García Orejuela, bestätigt hat, dass Fran nie ein «Hausbesetzer» war, hat ein Gericht in Antequera die Räumung angeordnet.

36.000 Euro an Schulden

Darüber hinaus wird die Rechtslage durch die Haltung des Investmentfonds, der derzeit Eigentümer der Immobilie ist und der von den Bewohnern und dem Bürgermeister selbst als «Geierfonds» bezeichnet wird, noch komplizierter. Trotz Versuchen, eine Einigung zu erzielen, einschließlich eines Angebots von 60.000 Euro (weit über der ursprünglichen Schuld), hat das Unternehmen nicht auf Anrufe, E-Mails oder Zahlungsvorschläge reagiert. Das Gericht seinerseits hat die eingelegten Rechtsmittel zurückgewiesen und hält den Räumungsbefehl aufrecht, «ohne die extreme Gefährdung von Fran, der in den Berichten des Sozialamtes bestätigt wurde, oder die außergewöhnlichen Umstände des Falles zu berücksichtigen», erklärte Orejuela.

Massive Resonanz

Angesichts dieser Situation hat die Öffentlichkeit massiv reagiert. Nach Angaben des Rathauses versammelten sich seit dem frühen Morgen mehr als 500 Menschen vor dem Haus, überfüllten die Straße und zwangen die Guardia Civil, bis zu sieben Fahrzeuge einzusetzen, während sie auf gerichtliche Anordnungen warteten. Nicht nur Einwohner von Alameda, sondern auch Menschen aus nahe gelegenen Orten wie Pedrera, La Roda und Casariche waren gekommen. Viele haben mitten in der Landwirtschaftssaison ihre Arbeit aufgegeben, um ihre Unterstützung zu zeigen.

Vergrößern Die Menschen versammelten sich um das Haus von Fran Custodio. SUR

Obwohl er sichtlich betroffen war, versicherte Fran Custodio dieser Zeitung, dass er die Situation dank der Unterstützung, die er erhalten hat, mit Gelassenheit meistert. «Ich komme ganz gut zurecht, denn seit heute Morgen sind viele Nachbarn und sogar Leute von außerhalb der Stadt gekommen, um mich angesichts dieser Ungerechtigkeit zu unterstützen», erklärte er. Der Nachbar besteht darauf, dass der Richter Artikel, die ihn schützen, ignoriert und seine Berufung abgelehnt hat, ohne seinen Fall zu prüfen. «Wenn man all diese Menschen sieht, die einen unterstützen, merkt man, dass man nicht allein ist. Das ist etwas, das man lebt und nicht vergisst», fügte er hinzu.

Fran Custodio: «Wenn man all diese Menschen sieht, die einen unterstützen, merkt man, dass man nicht allein ist.»

Der Bürgermeister von Alameda, der den ganzen Tag über anwesend war, bekräftigte seine Unterstützung für Custodio und prangerte die mangelnde Sensibilität des Systems an. «Wir haben es mit einer Person zu tun, die kein Hausbesetzer ist, die hier geboren wurde und immer hier gelebt hat, die zu 94 % behindert ist und der trotzdem die Räumung droht. Die Familie ist bereit, die Schulden zu begleichen und hat ein Angebot unterbreitet, das weit über dem ausstehenden Betrag liegt, aber der Fonds weigert sich, darauf einzugehen», sagte er. Der Stadtrat hofft, dass der soziale Druck zu einer Aussetzung der Zwangsräumung führen und einen Weg des Dialogs eröffnen wird, um zu verhindern, dass Fran seine Wohnung verliert.

Während die Gerichtskommission über die nächsten Schritte entscheidet und die Spannung in der Calle Baja anhält, wartet Alameda auf eine Entscheidung, die den Ausgang eines Falles bestimmt, der über den Rahmen eines einfachen Räumungsprozesses hinausgeht. Die Zukunft von Fran wird nun davon abhängen, ob die Justiz einen Verhandlungsweg eröffnet oder ein Verfahren beibehält, das ihn ohne das Haus, in dem er sein ganzes Leben verbracht hat, zurücklassen könnte.