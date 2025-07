Bürgermeisterin von Ronda über die Wiedereröffnung der Straße nach San Pedro Alcántara: «Viele Menschen werden ihren Seelenfrieden finden»

Chus Heredia Ronda Montag, 7. Juli 2025 Compartir

Die Nachricht, über die SUR am heutigen Montag berichtet hat, dass die Regionalstraße zwischen Ronda und San Pedro, die seit dem 8. März unterbrochen war, als der Sturm Jana einen schweren Erdrutsch verursachte und die Straße beschädigte, am 14. Juli einspurig wieder geöffnet werden soll, hat bereits erste Reaktionen hervorgerufen. So etwa bei der Bürgermeisterin von Ronda, María de la Paz Fernández.

«Es ist eine nue einspurige Öffnung, aber sie ist sehr wichtig», sagte sie in einem Interview mit Canal Sur Radio. Die Bürgermeisterin bedankte sich für die Arbeit des andalusischen Bauministeriums. Mit Bauministerin Rocío Díaz habe sie von Anfang an in Kontakt gestanden. «Sie hat mir eine sehr gute Nachricht überbracht. Es waren sehr schwierige Monate für viele Menschen aus Ronda und Umgebung, die jeden Tag zur Arbeit an die Costa del Sol fahren», sagte sie.

«Das war eine lang erwartete Nachricht. Ich habe volles Verständnis für die enormen Anstrengungen, die vom andalusischen Bauministerium unternommen wurden, damit die Straße früher als erwartet fertiggestellt werden konnte», fuhr sie fort.

«Das Wichtigste ist, dass sie geöffnet wird, denn im Moment sind die Alternativen sehr komplex. Eine davon ist die Durchfahrt durch Gaucín-Manilva, für die Maut gezahlt werden muss», sagte sie.

«Mit der Wiedereröffnung kehren wir mehr oder weniger zur Normalität zurück, die wir immer hatten», sagte sie. «Obwohl es sich um eine komplexe und schwierige Straße handelt, da es sich um eine Gebirgsstraße handelt, die als Verbindung dient, und die Tatsache, dass sie gesperrt war, vielen Arbeitnehmern und auch vielen Unternehmen geschadet hat, sind wir sehr glücklich. Ich glaube, dass viele Menschen wieder ihren Seelenfrieden finden werden», sagte sie.