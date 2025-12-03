Indiana-Jones-Saga steht im Mittelpunkt der Weihnachtsattraktionen in Antequera

Antonio J. Guerrero Antequera Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Weihnachten in Antequera beginnt am 5. Dezember, um 19 Uhr auf der Plaza de San Sebastián mit der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung. Höhepunkte der Attraktionen sind die Ausstellungen, die Indiana Jones und Barbie zum Thema haben, das Theaterstück „Belén, la historia del origen que cambió la fe« (Bethlehem, die Entstehungsgeschichte, die den Glauben veränderte) und die Krippenausstellung im Centro Cultural Santa Clara als Schwerpunkte des umfassenden Programms.

Die Kirche Colegiata Santa María zeigt die Ausstellung „Auf der Suche nach verlorenen Schätzen«, inspiriert von Indiana Jones. Sie ist vom 5. Dezember bis zum 6. Januar geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, für Kinder von 4 bis 12 Jahren und Senioren über 65 Jahren 3 Euro und für Kinder unter 3 Jahren ist der Eintritt frei. Der Ausstellungssaal Antonio Montiel im Rathaus von Antequera zeigt „Barbie und die Kunst« mit einer Sammlung von Sammlerstücken. Der Eintritt ist vom 5. Dezember bis zum 6. Januar frei.

Santa Clara zeigt die „Belén Municipal y dioramas de la Asociación Belenista Noche de Paz« (Städtische Krippe und Dioramen der Vereinigung Belenista Noche de Paz), wo man die Essenz von Weihnachten erleben kann, mit einer Reise zum Zentrum des Glaubens, die zum Nachdenken anregt. Freier Eintritt vom 5. Dezember bis zum 5. Januar. Am 26. Dezember werden die königlichen Gemächer geöffnet, wobei um eine Spende von ei Euro für die Organisation CIDE Emergencias gebeten wird. Die Öffnungszeiten sind von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 21 Uhr bis zum 5. Januar, am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen.

Der Paseo Real bietet vom 5. Dezember bis zum 6. Januar Attraktionen für Kinder mit Ermäßigungen bei Vorlage von Rabattgutscheinen der ACIA. Der Sitz der Vereinigung der Krippenbauer beteiligt sich auch mit einer Krippenausstellung in der Calle Juan Adame vom 15. Dezember bis zum 4. Januar.

Vom 15. Dezember bis zum 5. Januar wird es einen Weihnachtszug geben, der von 11 bis 14 Uhr und von 16 bis 21 Uhr fährt. Der Preis pro Person und Fahrt beträgt 1 Euro. Abfahrt ist an der Plaza Castilla. Das Jugendhaus Casa de la Juventud veranstaltet vom 19. Dezember bis zum 5. Januar seine Weihnachtsfeier.

Theateraufführung

Die Weihnachtsansprache und die Präsentation des Plakats finden am Samstag, dem 13. Dezember, um 19 Uhr in der Kirche San Juan de Dios statt. Antonio García Arjona wird die Ansprache halten und Antonio Sarmiento ist der Autor des Plakats. Encarni Navarro wird am 20. Dezember, ab 18 Uhr die Zambombá im Coso Viejo leiten.

Am 20. Dezember wird auch das Theaterstück „Belén, la historia del origen que cambió la fe« (Bethlehem, die Entstehungsgeschichte, die den Glauben veränderte) von El Hijo del Hombre aufgeführt. Die Aufführungen finden in der Kirche San Juan de Dios statt und beginnen um 16 Uhr und enden um 19 Uhr, wobei stündlich Vorstellungen stattfinden. Der Preis für Erwachsene beträgt 6 Euro und für Kinder von 7 bis 14 Jahren 3 Euro. Diese Aufführung wird an weiteren Tagen wiederholt, und zwar am 22., 23., 26., 27., 28., 29. und 30. Dezember sowie am 2., 3. und 4. Januar.

Am 20. Dezember findet außerdem um 18:30 Uhr im Veranstaltungssaal des Dolmenkomplexes ein Familientheaterstück mit einer Adaption von Charles Dickens' „A Christmas Carol« statt. Den Abschluss dieses Tages bildet um 19 Uhr das Weihnachtskonzert des Chors „Coral Ciudad de Antequera« in der Kirche San Francisco.

Zambomba Flamenca

Die Zambomba Flamenca findet am 28. Dezember um 12.30 Uhr im Michael Hoskin Solar Centre im Conjunto Dolmenico statt. Die alkoholfreie Vor-Silvester-Party für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren findet am 30. Dezember um 21 Uhr im Patio de Caballos auf der Plaza de Toros statt und San Silvestre wird am 31. Dezember ab 16.30 Uhr vom Coso Viejo aus seine zwölfte Ausgabe feiern.

Am 3. Januar, gibt der Chor María Inmaculada um 20 Uhr in der Kirche La Trinidad sein Weihnachtskonzert. Und zum Abschluss der lang erwartete Besuch am 4. Januar des königlichen Herolds und am 5. Januar die Ankunft der Heiligen Drei Könige mit der Begrüßung vom Rathaus aus und am Abend die große Parade mit ihrer gewohnten Route ab 18 Uhr.

Bürgermeister Manuel Barón hob bei der Präsentation den Beitrag von Nono García mit dem Foto des Weihnachtsplakats hervor, das die Beleuchtung der Straße Infante don Fernando zeigt, sowie den Beitrag der ACIA auf kommerzieller Ebene. Die stellvertretende Bürgermeisterin Ana Cebrián fügte hinzu, dass es 101 Bögen, 40 Laternen und 20 LED-Girlanden mit bunten Verzierungen geben wird, und hob das umfangreiche Programm hervor, das in den nächsten Tagen vor Beginn noch mit weiteren Details ergänzt wird.