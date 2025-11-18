Kulturgut Puente del Rey - das längst vergessene Aquädukt von Alhaurín de la Torre

Die Bögen des Aquädukts, die in Alhaurín de la Torres Ortsteil Zapata noch erhalten sind und zu einigen der Häuser gehören.

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Dienstag, 18. November 2025

„Das Aquädukt hätte 52 Bögen haben sollen, die bereits Bögen sind, aber letztendlich wurde es nicht fertiggestellt.« So veranschaulicht Carlos Gozalbes Cravioto, Historiker und Archäologe, Autor von mehr als zweihundert Artikeln in Fachzeitschriften, was die Puente del Rey hätte sein können und nicht wurde. Geplant war nicht nur eine Brücke über einen Fluss zu bauen, in diesem Fall den Guadalhorce, sondern auch eine Quelle und ein Aquädukt.

Diese bereits drei Jahrhunderte alte Infrastruktur stand im Mittelpunkt des ersten Vortrags der 23. Ausgabe der Vortragsreihe „Alhaurín y su Historia« (Alhaurín und seine Geschichte), die vom Amt für Denkmalpflege organisiert wird. Der Vortrag fand in Peña de Zapata statt, einem historischen Stadtteil von Alhaurín, durch den dieses wertvolle Kulturgut verläuft, und versammelte zahlreiche Anwohner und Interessierte an der lokalen Vergangenheit.

„Es handelt sich um das pharaonischste Bauvorhaben, das jemals in Málaga versucht wurde«, betont der Forscher. Sein Zweck war es, die Wasserversorgung der Hauptstadt durch eine große Verbindung zu gewährleisten, die am Fuße der Sierra de Mijas begann, wo sich das große Grundwasserreservoir befindet, das, obwohl es derzeit stark erschöpft ist, immer noch einen Großteil der umliegenden Gemeinden mit Wasser versorgt.

Es handelte sich nicht nur um eine große Wasserleitung, sondern auch um einen Brunnen in Churriana, von dem noch Überreste vorhanden sind. Außerdem sollten acht Getreidemühlen gebaut werden, damit es in Málaga keine Probleme bei der Brotherstellung gab, denn wenn der Fluss Hochwasser führte, konnte das Getreide aus den umliegenden Feldern nicht in die Stadt gelangen, wie Gozalbes Cravioto erinnert.

Historisches Erbe

Die Bedeutung dieses Bauwerks wird deutlich, wenn man bedenkt, dass das Aquädukt Fuente del Rey 2018 in den allgemeinen Katalog des historischen Erbes Andalusiens als Kulturgut (BIC) aufgenommen wurde. Auf diese Weise soll das erhaltene Zeugnis der Ingenieurskunst des 18. Jahrhunderts bewahrt werden, von dem noch Überreste zwischen den Gemeinden Alhaurín de la Torre und Málaga zu sehen sind. Die Idee, an der Felipe V. persönlich beteiligt war, entstand in einer Zeit des wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Aufschwungs, in der auch andere Meilensteine wie die Kathedrale und der Hafen entstanden.

Die Katalogisierung garantiert jedoch nicht die Aufwertung des Bauwerks, wie Gozalbes Cravioto ausführt, was seiner Meinung nach zum Teil auf die große Anzahl verschiedener Eigentümer zurückzuführen ist, die sich entlang der fast 6 Kilometer langen, erhaltenen Strecke abwechseln, einschließlich derjenigen Abschnitte, an die einige Wohnhäuser angebaut sind.

Warum geriet dieses Bauwerk in Vergessenheit? „Es kam mit dem Tod seines Architekten«, erklärt der Historiker. Verantwortlich für die erste Phase der Umsetzung dieses Transportwegs für Wasser, Personen und Güter war bis zu seinem Lebensende Toribio Martínez de la Vega, der den Auftrag bereits im hohen Alter von 82 Jahren erhielt, nachdem er seine Spuren bei Arbeiten an der Kathedrale von Murcia, den Minen von Almadén oder der Brücke Los Peligros über den Fluss Segura in der Hauptstadt Murcias hinterlassen hatte.

„Dann kam es zu Problemen mit den Materialien, politischen Schwierigkeiten und Korruption, sodass das Projekt schließlich in Vergessenheit geriet«, erklärt der Leiter der ersten Vortragsreihe über die Geschichte von Alhaurín, die er mit dem Titel „La Fuente y el Puente del Rey: hambre o puente« (Die Quelle und die Brücke des Königs: Hunger oder Brücke) betitelte. Der Bürgermeister Joaquín Villanova, der Stadtrat für historisches Erbe, José Manuel de Molina, Mitglieder der Stadtverwaltung und eine große Anzahl von Anwohnern dieses Stadtviertels nahmen an der Veranstaltung teil.

Werte

Von der Brücke Puente del Rey über den Fluss Guadalhorce sind zwei große und fünf kleine Bögen erhalten geblieben. Dank dieser Tatsache ist die Furt seit dem 19. Jahrhundert mit einer Holzbrücke begehbar, wie die andalusische Regierung bei der Verleihung des Denkmalstatus hervorhob.

Hervorzuheben ist auch das Gebäude der Quelle Fuente del Rey, an dessen Hauptportal das Baujahr 1728 eingraviert ist. Was das Aquädukt betrifft, so verläuft ein Abschnitt durch das Viertel Zapata in Alhaurín de la Torre, wo es den Namen „Arcos de Zapata« trägt, und ein weiterer Abschnitt über den Bach Ramírez, mit einer Mauer, die an einigen Stellen mehr als fünf Meter hoch ist und von der Autobahn aus sichtbar ist.

Mit der Erklärung zum Kulturgut von besonderem Wert (BIC) schützte die Regionalregierung von Andalusien auch verschiedene an die Infrastruktur angrenzende Gebiete auf der Strecke von der Fuente del Rey bis in die Nähe des Flughafens Pablo Picasso. Zum Aquädukt gibt es umfangreiche technische Unterlagen, die interessante Informationen über das öffentliche Bauwerk, die Technik und die Architektur liefern.