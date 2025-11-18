Frontalzusammenstoß in Cuevas del Becerro bei Ronda: elf Menschen verletzt, einer von ihnen schwer

María José Díaz Alcalá Cuevas del Becerro Dienstag, 18. November 2025 Teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Krankenwagen und einem Auto am Montag bei Kilometer 22 der Landstraße A-367 in der Gemeinde Cuevas del Becerro in Richtung Cañete la Real nördlich von Ronda wurden elf Personen verletzt und ein Hund getötet. Zehn der Betroffenen wurden in das Hospital de Ronda evakuiert, während die Fahrerin des Autos, eine 45-jährige Frau, aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in das Hospital Clínico in der Provinzhauptstadt Málaga verlegt wurde.

Bei der Notrufzentrale gingen nach 12.30 Uhr mehrere Anrufe ein, die auf den Unfall aufmerksam machten. Zeugen gaben an, dass sich der Zusammenstoß zwischen einem mit acht Patienten und zwei Fahrern besetzten Krankenwagen und einem mit der Fahrerin und ihrem Hund besetzten Auto ereignete.

Das Personal des Gesundheitsnotfallzentrums 061, Mitglieder der Guardia Civil de Tráfico und Feuerwehrleute der Feuerwehr der Provinz Málaga (CPB) wurden zum Unfallort gerufen und mussten die Insassen beider Fahrzeuge und das tote Tier bergen.

Die Feuerwehr berichtete über ihre Zusammenarbeit mit den Ärzten bei der Verlegung der Verletzten, acht Männer im Alter zwischen 31 und 70 Jahren und drei Frauen im Alter von 45, 48 und 75 Jahren.