Leiche von Alpandeire: Autopsie bestätigt den gewaltsamen Tod und fahndet nach den Tätern

Die Autopsie der Leiche, die am vergangenen Sonntagabend in der Gemeinde Alpandeire an der Straße von Ronda nach Algeciras gefunden wurde, hat ergeben, dass der Mann verschiedene Traumata erlitten hat, so der Unterbeauftragte der Regierung von Malaga, Javier Salas.

In diesem Sinne sagte der Vertreter der Zentralregierung in der Provinz, dass die Guardia Civil Beweise sammelt, um die Ursache des Todes zu klären und die Schuldigen zu ermitteln.

Aus von dieser Zeitung befragten Quellen geht außerdem hervor, dass das Opfer nicht aus Alpandeire oder den umliegenden Gemeinden stammt, die zur Serranía de Ronda gehören.

Die Leiche wurde am vergangenen Sonntag in der Abenddämmerung auf der A-369 am Anfang eines Weges am Ortseingang von Alpandeire gefunden. Die Sicherheitskräfte und der medizinische Dienst begaben sich dorthin, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Danach wurde auch der Justizausschuss einberufen, der die Leiche abholte, um sie anschließend in das Institut für Rechtsmedizin (IML) in Málaga zu überführen.

Keine 24 Stunden später wurde eine weitere Leiche im Meer am Kai der Schiffs-Tankstelle im Hafen von Puerto Banús in Marbella gefunden . Den verschiedenen befragten Quellen zufolge wurde der Verstorbene am Montag gegen Mittag von den Insassen eines Bootes noch lebend ins Wasser. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war der Mann jedoch bereits leblos.