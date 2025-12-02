Sur Deutsche

Tödlicher Unfall

Mann stirbt bei Zusammenstoß zwischen Lastwagen und Lieferwagen in Casarabonela

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 6.08 Uhr morgens bei Kilometer 35 der A-357

Almudena Nogués

Casarabonela

Dienstag, 2. Dezember 2025

Ein 54-jähriger Mann ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Casarabonela gestorben. Wie der Notruf 112 dem SUR mitteilte, ereignete sich der Unfall bei Kilometer 35 der A-357 nach einem Zusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und einem Lastwagen.

Feuerwehrleute des Provinzialverbunds wurden an den Ort des Geschehens gerufen, um das im Fahrzeugwrack eingeklemmte Opfer zu befreien, ebenso wie Mitglieder der Guardia Civil und medizinisches Personal.

Durch den Unfall kam es in den frühen Morgenstunden zu Staus, aber nach Angaben der Guardia Civil hat sich der Verkehr auf der Straße inzwischen wieder normalisiert.

