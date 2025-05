Málaga aktiviert 20 Brunnen im Gebiet des Flusses Guadalhorce zum Schutz gegen die Dürre

Chus Heredia Freitag, 23. Mai 2025 Compartir

Das Grundwasser spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen künftige Dürren. Deshalb haben sowohl Málagas Wasserversorger Emasa als auch das regionale Landwirtschaftsministerium Aufträge für die Reinigung und Wiederherstellung alter Bohrlöcher und Brunnen verdoppelt. Die Anzahl variiert je nach Betriebsfähigkeit und Bedarf, aber es gibt etwa 20, die in den kommenden Monaten gleichzeitig in Betrieb sein werden.

Die neuesten Nachrichten in diesem Zusammenhang sind, dass im Gebiet von Fahala neue Brunnen gebaut werden sollen und dass die Arbeiten noch in diesem Monat abgeschlossen werden, um das große «unterirdische Reservoir» des Río Guadalhorce zu nutzen. In der Zwischenzeit werden in Orten wie Aljaima Reinigungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt. In diesem Fall handelt es sich um Quellen, die die Stadt Málaga versorgten, deren Wasserstand jedoch gesunken ist.

Bedeutung der Entsalzungsanlage El Atabal

Insgesamt kann sich Emasa für fast den gesamten Verbrauch der Stadt auf die Brunnenstrategie verlassen. Auf dem Papier würden sie fast die benötigten 1.500 Liter pro Sekunde liefern. Das wäre ohnehin nie der Fall, weil die Wassermengen schwanken und eine intensive Nutzung nicht möglich ist, aber diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig es ist, diese Ressourcen zu erhalten.

800 Liter pro Sekunde erwartet Emasa mindestens aus dem Gebiet Bajo Guadalhorce zu gewinnen. Perales und Puente del Rey verfügen über fünf Brunnen, ihre Pumpstationen und Verbindungen zu El Atabal. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Sie verteilen sich auf das Gebiet um den Flughafen und das Industriegebiet Santa Teresa.

Ein wesentliches Merkmal des Grundwassers ist nämlich, dass es seine Qualität verschlechtern kann. Es versalzt leicht und schädliche Elemente können leicht eindringen. Die Stadt hat den Vorteil, dass sie über die Entsalzungsanlage in El Atabal verfügt, die dank des Umkehrosmoseverfahrens sowie Verbesserungen und Erweiterungen Wasser von sehr schlechter Qualität an der Quelle aufbereiten kann.

Das Brunnensystem verstehen

Bohrlöcher sind eine Ressource, die irgendwann erschöpft ist. Sie mögen sogar jahrelang gut funktioniert haben, aber nach einer gewissen Zeit sinkt ihre Durchflussrate und es ist teurer, sie zu sanieren, als einen neuen Brunnen zu erschließen.

Das Brunnensystem der Stadt Málaga zu verstehen ist nicht einfach. Verschiedene Stadien, verschiedene Bereiche überschneiden sich und es ist keine Ressource, die leicht sichtbar ist.

Vergrößern Ausrüstung des Brunnen Pozo Perales 3. Migue Fernández

Es gibt im Wesentlichen drei Gebiete mit Brunnen und Bohrlöchern. Alle liegen in der Nähe des Flusslaufs des Guadalhorce. Man muss auch zwischen Bohrlöchern und Brunnen unterscheiden. Von ersteren gibt es Dutzende. Erst wenn sich herausstellt, dass sie gute Durchflussraten liefern, werden sie ausgerüstet und in Brunnen umgewandelt. Und genau das ist das Interessanteste an diesem Punkt: die notwendige Versorgung zu erhalten.

Brunnen von Aljaima und Fahala (Cártama): drei Unterregionen

In diesem Gebiet, in dem der Fluss Río Grande gerade in den Guadalhorce mündet, gibt es eine Vielzahl von Bohrungen und Brunnen. Außerdem gibt es ein Wehr, das den Fluss umleitet und die Nutzung seines Oberflächenwassers als Trinkwasser ermöglicht. Emasa betreibt diese Anlagen, in die sowohl der Fluss als auch die miteinander verbundenen Brunnen münden. In guten Zeiten soll das gesamte Gebiet 700-750 Liter pro Sekunde liefern. Aber die Brunnen sind ungleichmäßig, sie sind von Schäden und Überschwemmungen betroffen, und die Wartung ist mühsam.

700-750 Liter pro Sekunde ist der Höchstwert, der jemals aus dem Aljaima-Fahala (Cártama)-Netz gewonnen wurde. Es gibt drei verschiedene Unterzonen mit sehr unterschiedlichen Brunnen und Bohrlöchern. Es handelt sich um ein Gebiet, das stark von Dürren und Überschwemmungen betroffen ist und in dem ständig neue Ressourcen erschlossen werden.

Am linken Flussufer befinden sich 14 Bohrlöcher, die nun von Aquatec gereinigt werden. Sie sind recht flach und stehen eindeutig mit dem Flusslauf des Guadalhorce in Verbindung. Der Standort ist von Eukalyptusbäumen umgeben. Historische Daten zeigen einen Durchfluss von weniger als 200 Litern pro Sekunde in diesem Gebiet.

Eine weitere Dürre im Jahr 2005 führte dazu, dass weitere 10 Bohrlöcher gebohrt wurden, von denen 6 ausgerüstet wurden. Diese sind entlang des Flussufers verteilt, hauptsächlich auf der rechten Seite. Und sie liefern mehr Wasser. Die Junta ist dabei, die Arbeiten abzuschließen, da auch sie von den Dürren betroffen waren. Die durchschnittliche Wassermenge liegt bei 200 Litern.

Die dritte Gruppe ist Fahala, ebenfalls am rechten Ufer. Hier verfügt Emasa seit jeher über drei ausgestattete Brunnen, die in der Lage sind, das Wasser direkt in den Hochwasserkanal zu leiten, ohne die Station Aljaima zu passieren. Sie sind seit Juni 2023 in Betrieb, werden aber wegen der Dürre der letzten Monate erst jetzt genutzt. In der Vergangenheit haben sie mehr als 350 Liter pro Sekunde produziert.

Brunnen des unteren Guadalhorce: Gebiete Puente del Rey und Perales

Die große Wasserader, die Málaga nutzen will, liegt im Gebiet Bajo Guadalhorce. Die Junta investiert mehr als 15 Millionen Euro in die Förderung von fünf Brunnen in zwei Gebieten: Perales und Puente del Rey. Bei den ersten handelt es sich um drei Bohrlöcher, die im Bereich des Industriegebiets Santa Teresa eingerichtet wurden. Weitere zwei Bohrlöcher befinden sich in der Nähe der Landebahn des Flughafens. In allen Fällen handelt es sich um Brunnen, die in den 1990er Jahren aufgegeben wurden. Die Arbeiten dienen nun nicht nur der Wiederherstellung der Einzugsgebiete, sondern umfassen auch Rohrleitungen, Elektrizität, Pumpen und Tanks.

Wasserversorger Emasa will aus diesen Quellen mindestens 800 Liter pro Sekunde gewinnen. Die Arbeiten werden, wie Quellen der andalusischen Regionalregierung gegenüber SUR bestätigten, im Mai dieses Jahres abgeschlossen sein.