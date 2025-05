Axarquía will Vorreiter bei der Verwendung von Meerwasser für Fußduschen sein

Eugenio Cabezas Axarquía Donnerstag, 22. Mai 2025 | Actualizado 18:03h. Compartir

Obwohl sich die Wasserreserven der sieben Stauseen Málagas durch die ergiebigen Niederschläge erholen konnten, treffen die Rathäuser der Küstenstädte im Hinblick auf die Nutzung von Duschen und Fußduschen an den Stränden sehr unterschiedliche Entscheidungen. Die Stadt Málaga und die Westküste haben angekündigt, dass dieser Service ab dem 15. Juni wieder aufgenommen werden soll.

Vier der fünf Küstengemeinden in der Axarquía - Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo und Torrox - haben jedoch beschlossen, «als Sensibilisierungsmaßnahme» nur die Fußduschen in Betrieb zu nehmen. In Nerja sind Duschen und Fußbäder bereits seit Ostern in Betrieb und das Rathaus kündigte an, man werde bis zum 15. Juni entscheiden, ob dieser Service für die Sommersaison beibehalten werde.

In diesem Zusammenhang taucht ein Projekt wieder auf, über das in den letzten Jahren an der Costa del Sol schon häufig gesprochen wurde: die Nutzung von Meerwasser für Fußduschen «als Maßnahme zur Einsparung und Sensibilisierung». In anderen Küstenregionen wie Valencia, mit Touristenhochburgen wie Benidorm wird dies bereits umgesetzt.

Der Gemeindeverband der Axarquía engagiert sich für die Durchführung einer Studie, um diese Maßnahme als Vorreiter an der Küste der östlichen Region ab 2026 umzusetzen. Der stellvertretende Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesus Carlos Perez Atencia (GIPMTM), teilte am Dienstag mit, dass der Kommunalverband die entsprechenden Genehmigungen bei der Junta de Andalucía und der Zentralregierung beantragt hat.

«Was in Benidorm funkioniert, sollte auch in der Axarquía funktionieren»

«Im Zuge der Wasserknappheit arbeiten wir in der Abteilung für Strände schon seit ein paar Jahren daran, Meerwasser in den Fußduschen zu verwenden», erklärte Pérez Atencia. Man habe einen Antrag bei der Junta de Andalucía eingereicht «um ihnen zu zeigen, dass man schon nach wenigen Metern auf Meerwasser stößt. Wir möchten, dass dies als Protokoll in die Pläne für die Strände aufgenommen wird». Pérez Atencia ist der Meinung, dass «es keine Probleme geben dürfte, da dies ja bereits in anderen Gebieten an der spanischen Küste praktiziert wird».

«Es wird positiv gesehen, auch wenn es einige Hindernisse gibt. Wir werden sehen, was das Küstenamt dazu sagt. Aber wenn es in unserem Land einen Ort gibt, an dem bereits Fußduschen mit Salzwasser betrieben werden, wie in Benidorm, dann gilt das auch für andere Orte, denn das Küstengesetz ist für alle gleich. So habe ich es dem Provinzchef Francisco Salado vermittelt, der es in das Projekt 'Senda Azul' eingliedern möchte, um mögliche Subventionen zu bekommen», schloss der stellvertretende Bürgermeister von Vélez-Málaga.