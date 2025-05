Bezmiliana war nach jüngsten Studien kleiner als angenommen

JOSÉ RODRÍGUEZ CÁMARA RINCÓN DE LA VICTORIA. Freitag, 23. Mai 2025 Compartir

Zu Beginn des Jahres waren viele Augen auf die Ausgrabungen gerichtet, die auf einem Gelände in der Nähe des Gesundheitszentrums von Rincón, an der Avenida del Mediterráneo, im Gange waren. Die Arbeiten betrafen den geschützten Bereich des Kulturguts 'Castillo de Bezmiliana', die Umgebung der alten muslimischen Medina.

Da mit weiteren Funden gerechnet wurde, überwachte die Kulturabteilung der Junta de Andalucía die Grabung. Nur ein Stückchen weiter, unter dem heutigen Rathaus an der Plaza Al-Andalus, hat man Spuren einer ehemaligen Nekropole gefunden, betont Juan Bautista Salado, Direktor des Museums von Nerja und Leiter des Projekts der römischen Villa Antiopa, des wichtigsten Kulturguts von Rincón, das ohne sein Eingreifen möglicherweise verlorengegangen wäre.

Die jetzt durchgeführte Grabung sollte entweder der Lokalisierung von Überresten oder der genaueren Festlegung der Grenzen der arabischen Stadt dienen. Das Ergebnis nach der Untersuchung der gesamten Parzelle: Bezmiliana reichte nicht bis hierher.

Der Archäologe Eusebio José Alegre Paricio des Unternehmens Axioma, der die Grabung leitete, gab die Information an die Behörden weiter. Auf diesem Grundstück sind nur Teile des alten Tabakladens und des Hauses erhalten geblieben, das heute die Nummer 113 in der Avenida del Mediterráneo trägt – zeitgenössische Baustrukturen, unter denen sich, wie die Verantwortlichen der Untersuchung herausfanden, einige Meter tiefer bereits das Meer befindet. Damit ist jetzt gesichert, dass das Umfeld von Bezmiliana nur bis zu der Straße reichte, die heute parallel zur Küste von La Cala del Moral nach Torre de Benalgalbón führt. Nach Abschluss dieser archäologischen Intervention wird es wahrscheinlich viele Jahre dauern, bis sich wieder eine Gelegenheit für Grabungen in der Umgebung der Bezmiliana ergibt, wie sie sich beim Bau des Gebäudes Muñoz bietet – so heißt der neue Wohnblock, den die Baufirma Mubamar entwickelt. Denn wie Paricio betont, gibt es aufgrund der Stadtentwicklung von Rincón nur sehr wenige Orte, an denen derartige Grabungen durchgeführt werden können.

Die Enklave Bezmiliana steht seit 2009 unter dem Schutz der Junta und wurde zusammen mit den Überresten der Stadt aus der andalusischen Epoche in den Gesamtkatalog des historischen Erbes in Andalusien aufgenommen. Untersucht wird dabei auch ihre Umwandlung in der nachfolgenden christlichen Zeit.

Diese Geschichte aus der Vergangenheit Rincóns kam ans Licht, nachdem zwischen der Avenida de la Candelaria, an der Kreuzung mit dem Camino Viejo de Vélez und El Castillón, Grabungen durchgeführt worden waren. Es handelt sich um Gebiete, die erhalten werden müssen. Daher ist bei jeder Erdbewegung in ihrer Nähe die Einbeziehung von Archäologen erforderlich, die eine Analyse zur Suche nach möglichen Überresten erfordern. Überreste, die letztlich nicht in der Avenida del Mediterráneo 113 gefunden wurden.