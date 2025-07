Künftig wird der Flughafen Málaga 36 Millionen Passagiere bedienen können

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 8. Juli 2025 Compartir

Die von der Flughafenbehörde Aena angekündigte Erweiterung des Flughafens Málaga-Costa del Sol wird dessen maximale Kapazität auf 36 Millionen Passagiere jährlich erhöhen. So die technischen Details, die unsere Zeitung in Erfahrung bringen konnte.

Die derzeitige maximale Kapazität des Airports liegt bei 30 Millionen Fluggästen pro Jahr, obwohl die Flughafenbetreiber zuversichtlich sind, diese Zahl «strecken» zu können. Zur Erinnerung: Zunehmend ausgelastet sind die Terminals und nicht die beiden Start- und Landebahnen, deren Kapazitäten noch länger ausreichen.

Im vergangenen Jahr hatte die Zahl der Fluggäste bereits bei fast 25 Millionen gelegen, so dass durch die nun geplante Erweiterung weitere elf Millionen Passagiere pro Jahr bedient werden können. Der Flughafen Málaga war in den zurückliegenden Jahren in Größenordnungen gewachsen, die weit über dem spanischen Durchschnitt lagen. Auch in den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden 7,7 Prozent mehr Reisende befördert als im gleichen Zeitraum 2024. Nach einem sehr dynamischen Monat Mai mit einem neuen Anstieg von 8,7 Prozent und einer historischen Bewegung von 2.584.681 Nutzern stieg die Zahl der bis Ende Juni abgefertigten Passagiere laut Aena auf fast zehn Millionen.

30 Millionen Passagiere ist die maximale Kapazität der aktuellenTerminal- und Flugsteiganlagen am Flughafen Málaga. Diese Kapazität ist fast erschöpft, denn im letzten Jahr wurden knapp 25 Millionen Passagiere abgefertigt, und für dieses Jahr werden 27 Millionen erwartet.

Hält die Tendenz an, dürften in diesem Jahr 27 Millionen Passagiere registriert werden und in maximal zwei Jahren die Grenze von 30 Millionen Fluggästen erreicht sein, womit die Kapazitäten der aktuellen Einrichtungen ausgeschöpft wären.

Kein Raum für weitere Ausbaupläne

Auch mit dem neuen Ausbau des Airports Málaga reicht der Wachstumshorizont bei Beibehalt des aktuellem Rhythmus nur für einige Jahre, höchstens für ein Jahrzehnt mehr. Das scheint nicht viel, wenn man bedenkt, dass die für die Erweiterung erforderlichen Investitionen sich auf Hunderte von Millionen Euro belaufen dürften.

Tatsache ist, dass es für weitere Expansion am Flughafen Málaga einfach keinen Raum mehr gibt. Der Flughafenbereich wird mit der nun geplanten Sanierung des Terminalbereichs erschöpft sein. «Das ist das Maximum, das der Flughafen Málaga erreichen kann», warnen von SUR befragte Techniker.

Soll es also weiteres Wachstum geben, muss die Debatte einen anderen Weg einschlagen. Zunächst kann die Erschließung neuer Flächen in der Nähe, wie etwa die Airport City, die seit Jahrzehnten vom Rathaus Alhaurín de la Torre angestrebt wird, angegangen werden.

Andere Möglichkeiten sind der Bau eines zweiten Flughafens, etwa das Projekt von Antequera, oder die Nutzung des Flughafens von Granada als Satellitenflughafen von Málaga. Dies geschieht auch in anderen großen europäischen Hauptstädten. In diesem Fall wäre eine Zugverbindung zwischen dem Airport Granada und der Hauptstadt der Costa del Sol unerlässlich.

Details des geplanten Ausbaus

Laut dem Flughafenregulierungsdokument (DORA III) sieht die vorgeschlagene Neugestaltung der Terminals fast eine Verdoppelung der Fläche von derzeit 80.000 auf rund 140.000 Quadratmeter vor.

Zu den wichtigsten geplanten Maßnahmen gehört der Abriss von T1 (derzeit ungenutzt) und der Nicht-Schengen-Flugsteige B und C. Im Gegenzug wird neben der zweiten Start- und Landebahn ein neuer Boardingbereich errichtet.

Konkret sieht Aena unter anderem den Bau eines neuen Flugsteigs für den Nicht-Schengen-Verkehr mit zentraler Grenzkontrolle sowie mehr Servicequalität für Fluggesellschaften und Passagiere, eine größere Fläche für Sicherheitskontrollen und die Neugestaltung des Gepäckabfertigungssystems zur Verbesserung der Abfertigungsvorgänge vor. Begonnen werden soll mit dem Ausbau im Jahr 2029.