Aena verspricht weitere Investitionen zum Ausbau des Flughafens von Málaga

Die spanische flughafenbetreibergesellschaft Aena hat den Flughafen von Málaga in die Liste der Flughäfen aufgenommen, für die zusätzliche Investitionen zu den im Flughafenregulierungsdokument (DORA II) vorgesehenen Investitionen vorgesehen sind. Dieses Dokument markiert die bis 2026 zu tätigenden Auszahlungen und ist mit 2.250 Millionen Euro ausgestattet. Am Dienstag genehmigte der EZB-Rat eine Zuweisung von 350 Millionen Euro zur Förderung von Schlüsselprojekten im Aena-Flughafennetz.

Aena hat zwar weder die Investitionen noch die Maßnahmen, die in der Infrastruktur von Málaga durchgeführt werden sollen, präzisiert, jedoch mitgeteilt, dass diese außerordentliche Investition dazu dienen wird, grundlegende Maßnahmen in Flughäfen wie Alicante, Valencia, Bilbao, César Manrique-Lanzarote, Ibiza, Málaga-Costa del Sol, Menorca, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna oder Tenerife Sur voranzutreiben. Die Gesellschaft teilte auch mit, dass ein Teil dieses Budgets dazu verwendet wird, die Umbauarbeiten am Terminal von Palma de Mallorca vorzuziehen, um den Komfort für die Passagiere und den Betrieb der Fluggesellschaften zu verbessern. Darüber hinaus werden Gelder für Verbesserungen bei der Modernisierung der Sicherheitskontrollgeräte für Passagiere bereitgestellt, um die Abfertigung zu beschleunigen, sowie für die Cybersicherheit, die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit unserer Flughäfen.

Die Ankündigung erfolgte wenige Tage, nachdem der Präsident von Aena, Maurici Lucena, den örtlichen Behörden das Projekt für die Erweiterung des Flughafens Málaga vorgestellt hat, das seine Fläche von 80.000 auf 140.000 Quadratmeter fast verdoppeln wird. Das Projekt wird in das Programm DORA III aufgenommen, das einen Zeitrahmen von 2027 bis 2031 vorsieht. Bei dieser Gelegenheit vermied er es auch, Angaben zu den geplanten Ausgaben für diese Initiative zu machen.

Das Verkehrsministerium erklärte, dass mit der an diesem Dienstag beschlossenen Ausweitung der Investitionen «das Ziel verfolgt wird, die im Rahmen des bereits erwähnten Dokuments DORA III beschlossenen Investitionen voranzutreiben, die darauf abzielen, unsere Flughäfen in Bezug auf Qualität, Kapazität und Effizienz an die Spitze Europas zu bringen». In diesem Sinne versicherte Aena, dass «wir mit dieser Vereinbarung weitere Fortschritte in einem guten Flughafennetz machen, das die Anbindung unserer Bürger und den territorialen Zusammenhalt in Spanien gewährleistet und effiziente Dienstleistungen von höchster Qualität bietet».