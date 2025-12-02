SUR-Event «Quién es quién»: die große Nacht der Gastronomie in Málaga

Marina Martínez Málaga Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Die gefühlt ganze Welt des Gaststättengewerbes von Málaga ist am Montag bei der Gala «Quién es quién en la gastronomía 2026« (Who's Who in Gastronomie 2026) in der Provinzhauptstadt zusammengekommen, einer Veranstaltung, auf der die Höhepunkte des auslaufenden Jahres gewürdigt und Initiativen hervorgehoben wurden. Konkret wurden acht Restaurants und Persönlichkeiten aus der Welt der Gastronomie von Diario SUR und der Beilage Málaga en la Mesa geehrt.

Die Preisverleihung, die zum ersten Mal in Málaga-Stadt stattfand, diente auch dazu, die neueste Ausgabe des Führers «Quién es quién en la gastronomía de Málaga» vorzustellen, eine Publikation, die bereits ihre zehnte Ausgabe erreicht hat und zur Referenz für alles geworden ist, was sich in der Gastroszene der Provinz bewegt. Die Veranstaltung wurde von der Unicaja-Stiftung, der Provinzverwaltung von Málaga und Sabor a Málaga in Zusammenarbeit mit Cervezas Victoria und Avanza gesponsert.

Ziel des Gastroführers ist es, die lokalen Restaurants weiter zu fördern, wozu auf fast 200 Seiten und über 600 Referenzen fast alles über Málagas professionell gefüllte Kochtöpfe zu erfahren ist. Das für Gastroliebhaber unentbehrliche Nachschlagewerk ist am kommenden Samstag kostenlos beim Kauf von SUR erhältlich und auch für Abonnenten von SUR On+ frei zugänglich.

Geehrt wurden bei der Gala in der Sala Fundación Unicaja María Cristina der Direktor von Madrid Fusión und San Sebastián Gastronomika, Benjamín Lana, das Restaurant Palodú, der andalusische Chefkoch Periko Ortega, der Gastronom Marcos Granda, das Restaurant Raíces, Beluga, Casa Navarra und Emilia Luque. Durch die Gala führte die Journalistin Berta Collado. Sie sagte, dass die Preise «das Talent, die Passion und die Liebe zum Produkt derjenigen auszeichnen, die Málaga, aber auch Andalusien und Spanien, zu einem immer wichtigeren gastronomischen Ziel machen».

Der erste, der die Bühne betrat, war José Miguel Marín, Chefkoch und Inhaber von Raíces. Er wurde mit dem «Premio Revelación» ausgezeichnet, weil er sich zu einer der aufregendsten Überraschungen in der Gastronomieszene Málagas entwickelt habe. In seinem Restaurant in Istán verbinde Marín Respekt für die Umwelt, lokale Produkte und einen jugendlichen Ansatz, der die Tradition aktualisiere, miteinander. «Da wir uns in einem kleinen Dorf und in einem Sportzentrum befinden, ist diese Auszeichnung eine große Genugtuung», sagte Marín.

Die nächste Auszeichnung ging an Carlos Herrero und María Mercedes Lacunza, die Gründer von Casa Navarra. Das alteingesessene Lokal in Mijas, das heute von Leyre Herrero geleitet wird, erhielt den Premio «Toda una Vida», mit dem die jahrzehntelange Arbeit gewürdigt wurde, die das Restaurant zu einem der großen Tempel der baskischen Küche in Andalusien gemacht habe. Carlos Herrero selbst wollte «dem andalusischen Volk und Mijas danken, denn wir kamen mit nichts, wir kannten uns noch nicht gut aus und dennoch haben wir viele Menschen satt gemacht und werden dies auch weiterhin tun, solange wir können».

Der diesjährige «Premio de la Esencia» ging an Emilia Luque von Rincón Catedral, die dafür ausgezeichnet wurde, die Essenz der traditionellen Küche lebendig zu halten und jedes Gericht zu einer Lektion in Sachen Erinnerung und Geschmack zu machen. «Sie haben mich sehr glücklich gemacht, hier zu sein», sagte Emilia Luque bei der Entgegennahme des Preises.

Weitere Auszeichnungen

Der Sabor a Málaga-Preis hebt in diesem Jahr die Arbeit des Restaurants Beluga hervor, das von Diego René und Andrea Martos geführt wird. Ihnen sei es gelungen, eine zugängliche Haute Cuisine mit einem tiefen Respekt für lokale Produkte und mediterrane Rezepte zu verbinden. «Im Beluga habe ich vor sieben Jahren als Chefkoch angefangen und bin schließlich Eigentümer geworden. Wir begannen als Reisrestaurant und das sind wir auch heute noch, allerdings moderner. Wir haben inzwischen acht Niederlassungen und ein neuntes Restaurant ist auf dem Weg, das hoffentlich viel Freude nach Málaga bringen wird», sagte René und dankte dem Team seiner Restaurants und seiner Wegbegleiterin, Andrea Martos, die «80% von Beluga» ausmache.

Marcos Granda, Inhaber von sechs Restaurants und sieben Michelin-Sternen, erhielt den Preis für Exzellenz für seine makellose Karriere und seinen Beitrag zur spanischen Gastronomie durch ein Modell der Haute Cuisine, das ihn zu einer nationalen und internationalen Referenz gemacht habe. Der Gastronom sagte, er sei Diario SUR und Vocento «sehr dankbar», dass sie das Hotel- und Gaststättengewerbe und die Gastronomie ins Rampenlicht rückten. «Hinter einer Auszeichnung stehen immer viele Menschen; wir sind bestrebt, jeden Tag besser zu werden und unseren Kunden das Beste zu bieten», so Granda weiter.

Der «Premio para la mejor Propuesta», der Preis für die beste Initiatve, ging dieses Jahr an das Palodú, das erst vor wenigen Tagen seinen ersten Michelin-Stern in Málaga erhalten hat. Seine Gründer, Cristina Cánovas und Diego Aguilar, wurden als einer der Bezugspunkte der Produkt- und Regionalküche in der Provinzhauptstadt geehrt. «Dank unseres Teams, das sein Herzblut in jeden Service steckt, werden wir mit der gleichen Leidenschaft, Bescheidenheit und Liebe weiterarbeiten», sagte Cristina Cánovas. «Vielen Dank an alle Kunden, die dies Wirklichkeit werden lassen», fügte Diego Aguilar hinzu.

Über die Provinz Málaga geht die Anerkennung für Kreativität in Andalusien an Periko Ortega und sein Restaurant ReComiendo in Córdoba, eine Küche der Erinnerungen, mit der er neue Wege beschreite, ohne jemals den Respekt vor dem Produkt oder dem Gast zu verlieren. Ortega habe seinen innovativen Ansatz in eine eigene Sprache verwandelt. Eine Auszeichnung, die zu dem Michelin-Stern hinzukommt, den er erst letzten Dienstag erhalten hatte.

Der Chefkoch blickte zurück: «Ein Teil meines emotionalen Territoriums ist Málaga und was ich bin, ist das, was ich gelernt habe. Deshalb verspüre ich Dankbarkeit und die Verpflichtung, weiterhin aus der Realität und der Wahrheit heraus zu kreieren.»

Ehrung für Benjamin Lana

Zum Abschluss der Gala wurde der Preis für das Lebenswerk verliehen, der in diesem Jahr an Benjamín Lana, Direktor von Madrid Fusión und San Sebastián Gastronomika, für seinen Beitrag zur Entwicklung, Verbreitung und internationalen Ausstrahlung der spanischen Gastronomie sowie für seine strategische Vision, seine Förderung der Haute Cuisine und seinen Einsatz für die kulinarische Kultur als sozialen und wirtschaftlichen Wert ging. Der Preis wurde von zwei guten Freunden überreicht, die zu diesem Anlass nach Málaga gereist waren: Nacho Manzano vom Casa Marcial (drei Michelin-Sterne) und Aitor Arregui vom Elkano (ein Michelin-Stern). «Ich habe das Privileg, Benja vor vielen Jahren in Gijón kennengelernt zu haben. Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen, die das, was wir tun, so verteidigen wie er. Er ist immer da, seine Kultur inspiriert uns sehr und er ist ein großer Enthusiast», fasste Manzano zusammen und bedankt sich für seine «Liebe zur Gastronomie».

Lana sagte sichtlich bewegt: «Ich habe mich gefreut, nach Málaga zu kommen, aber das hier habe ich nicht erwartet. Sie haben mich sehr gerührt.» Und weiter: «In der Gastronomie ist es wunderbar, untreu zu sein, es gibt keinen Grund, sich zu entscheiden, man kann traditionelle, avantgardistische, chinesische und sogar nordische Küche essen, und das ist das Schönste an unserem Beruf. Die Gastronomie ist einer der Motoren mit dem größten Zukunftspotenzial. Manchmal denken die Leute, es sei etwas Frivoles, aber es ist sehr ernst, denn wir sind die einzigen Tiere, die kochen und unsere Erfahrungen teilen. Diese Provinz zeigt, dass Gastronomie unter Menschen gemacht wird, und das ist das Großartigste am Kochen, dass es eine der hybridesten Disziplinen und etwas ist, das man jeden Tag genießen kann.»

Ein Referenzhandbuch für den Sektor

Im Gastroführer «Who's who der Gastronomie Málagas 2026» erwartet die Nutzer neben Restauranttipps eine abwechslungsreiche Auswahl an Rubriken, um sich über alles, was in der kulinarischen Welt der Provinz passiert, auf dem Laufenden zu halten.

Außerdem gibt es wieder Rubriken, die der Welt des Weins - aus Málaga, Spanien und dem Rest der Welt - und der Gourmetprodukte gewidmet sind, sowie einen Bereich für gastronomische Feste mit einem Kalender der wichtigsten Veranstaltungen in der Provinz.

Die Tipps gehen von Küche des 21. Jahrhunderts, Grillrestaurants, Meeresfrüchteküche, Klassiker und Traditionen, Catering, Internationale Küche bis hin zu Cocktails und Terrassen. Auch die Rubrik Traditionsgaststätten (Ventas) ist wieder da, mit hervorragenden Lokalen aus den verschiedenen Regionen Málagas, in denen man Eintöpfe und traditionelle Rezepte genießen kann.

Unter dem Motto «Das Süßeste» gibt es eine Reihe von Vorschlägen für Frühstück und Snacks, während die Rubrik «Bars und Tapas» alles umfasst, von eher traditionellen Lokalen bis hin zu Haute Cuisine.

«Urban Food« und »Beach Clubs« sind auch in dieser neuen Ausgabe wieder dabei, neben vielen anderen Rubriken dieser SUR-Publikation, die auch Berichte über Ausbildungs- und Hotelfachschulen sowie eine Sonderrubrik enthält, in der die Persönlichkeiten vorgestellt werden, die im Jahr 2025 eine führende Rolle in der Gastronomie der Provinz Málaga gespielt haben.