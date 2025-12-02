Drei junge Männer müssen wegen Vergewaltigung eines 18-jährigen Mädchens in Málaga ins Gefängnis

Juan Cano Málaga Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Drei junge Männer in ihren Zwanzigern wurden in Untersuchungshaft genommen, weil sie ein 18-jähriges Mädchen vor einer Diskothek in Málaga vergewaltigt haben sollen.

Die Vorfälle ereigneten sich in den frühen Morgenstunden des 30. Oktober, obwohl die Verhaftungen erst letzte Woche nach einer langwierigen polizeilichen Untersuchung zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter erfolgten.

Die junge Frau, die nicht in Málaga wohnt, war an diesem Abend mit ihrer Schwester und einer Gruppe von Freundinnen, von denen eine ihren Geburtstag feierte, auf eine Party gegangen. Sie waren im VIP-Club Rossé im Industriegebiet San Rafael in Málaga.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nacht ging das Mädchen mit einem jungen Mann, den sie in der Diskothek kennengelernt hatte, aus dem Lokal hinaus und sie gingen auf eine freie Fläche, die normalerweise als Parkplatz für die Diskotheken in der Gegend genutzt wird. Es war etwa vier Uhr morgens.

Die Frau erzählte der Polizei, dass sie dort begannen, sich einvernehmlich zu küssen, und plötzlich, wie aus dem Nichts, die beiden anderen Verdächtigen, die Freunde des neuen Bekannten der Frau waren, auftauchten.

Zu dritt, so ihre Version der Ereignisse, begannen sie, sie auf alle möglichen Arten zu berühren und vergewaltigten sie nacheinander, während sie sie an den Armen festhielten, um sie am Weggehen zu hindern.

Nach den sexuellen Übergriffen, die mehr als eine halbe Stunde dauerten, erzählte das Opfer ihrer Schwester, was passiert war, und diese erstattete Anzeige. Sie wurde im Krankenhaus medizinisch untersucht, wobei Verletzungen festgestellt wurden, die mit ihrer Schilderung übereinstimmten.

Die Abteilung für Familien- und Frauendienste (UFAM) der Nationalpolizei leitete eine Untersuchung ein, um die Täter zu identifizieren. Die Ermittlungen zogen sich über Wochen hin, bis drei Verdächtige identifiziert werden konnten.

Letzte Woche wurden die drei jungen Männer, alle Anfang 20, verhaftet und vor das 3. Gericht für Gewalt gegen Frauen in Málaga gebracht. Dort wurden die Frau und die drei Männer und die erneut angehört.

Die Männer leugneten die Tat und sprachen stets von einvernehmlichen Beziehungen, weshalb ihre Verteidiger ihre Freilassung beantragten. Die private Staatsanwaltschaft, vertreten durch den Rechtsanwalt Juan Ricardo Ruiz Rey, beantragte ihre Inhaftierung, ebenso wie die Staatsanwaltschaft.

Der Richter erachtete die Schilderung des Opfers als «überzeugend und glaubwürdig», zusätzlich zu der medizinischen Untersuchung, der sie sich unterzogen hatte und die ihre Aussage untermauern würde, und schickte daher die drei Angeklagten ins Gefängnis.