27 Jahre Haft für Schießerei mit drei Verletzten in Málagas Problemstadtteil La Palma-Palmilla

Irene Quirante Málaga Dienstag, 18. November 2025

Der Oberste Gerichtshof hat die Strafe von 27 Jahren Gefängnis für den Täter der Schießerei bestätigt, bei der drei Mitglieder einer rivalisierenden Familie in Málagas Problemstadtteil Palma-Palmilla verletzt wurden. Es geschah in den frühen Morgenstunden Ende Juli 2022, als der Angeklagte die Gruppe, in der sich die Opfer befanden, ansprach und ausrief, dass sie «den Teufel geweckt» hätten, woraufhin er Schüsse abgab, die einen Mann, einen Teenager und ein junges Mädchen trafen.

Laut dem Urteil, das SUR vorliegt und das nun rechtskräftig ist, muss der Angreifer die Strafe verbüßen, die ihm wegen dreier Verbrechen auferlegt wurde, nämlich wegen versuchten Mordes, davon einer an einem Minderjährigen, und wegen illegalen Waffenbesitzes. Außerdem sieht das Urteil eine Entschädigung für die Opfer - einer der Geschädigten befand sich in einem kritischen Zustand und hat schwerwiegende Folgeschäden erlitten - und die Übernahme der Verfahrenskosten vor.

Die Ereignisse ereigneten sich gegen halb sechs Uhr in den frühen Morgenstunden des 31. Juli 2022. Laut Zeugenaussagen hielten sich etwa fünfzehn Personen, darunter Kinder und ältere Menschen, in der Nähe eines der Wohnblocks in dem von hoher Arbeitslosigkeit und Kriminalität geprägten Stadtteil Malagas auf, als sie von dem Angeklagten überrascht wurden, der in einem Auto ankam. Bewaffnet stieg er aus dem Auto und schrie: «Ihr werdet sterben, ihr habt den Teufel geweckt».

Dann gab er wahllos drei Schüsse auf die Gruppe ab, zu der auch Mitglieder einer rivalisierenden Familie gehörten. Erschrocken begannen sie zu rennen und versuchten «verzweifelt», sich in Sicherheit zu bringen, aber zwei Kugeln trafen einen 51-jährigen Mann und eine 24-jährige Frau in den Rücken. Eine weitere Kugel streifte auch einen 14-jährigen Jungen, der Schürfwunden am Arm erlitt.

Eines der Opfer lebensbedrohlich verletzt

Der Mann wurde in ernstem Zustand in die Intensivstation eingeliefert und musste medizinisch und chirurgisch behandelt werden. Die Schüsse verursachten lebensbedrohliche Verletzungen, von denen er dank der schnellen Behandlung durch das medizinische Personal gerettet werden konnte, so die Richter. Dennoch benötigte er 339 Tage, um sich zu erholen, und hatte erhebliche Nachwirkungen, darunter eine Lähmung der linken oberen Extremität.

Die Frau hingegen erlitt eine Wunde durch einen Streifschuss am Rücken auf Höhe des Interskapularbereichs, die genäht werden musste und deren Heilung 14 Tage dauerte, wobei eine Narbe zurückblieb. Der Minderjährige wurde mit einer Schürfwunde am rechten Oberschenkel ins Krankenhaus eingeliefert, die eine lokale Behandlung und Medikamente erforderte und nach einem Monat verheilt war. Dem Urteil zufolge verursachte der Vorfall bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung und Narbenbildung.

Die Verteidigung des Angeklagten legte Berufung beim Obersten Spanischen Gerichtshof ein, nachdem der Oberste Gerichtshof von Andalusien (TSJA) die erstinstanzliche Verurteilung durch die Erste Abteilung des Provinzgerichts von Málaga Ende letzten Jahres bestätigt hatte. Nach Ansicht des Anwalts konnte auf der Grundlage der bewiesenen Tatsachen nicht nachgewiesen werden, dass der Angriff in böswilliger Absicht durchgeführt wurde, so dass er keinen dreifachen Mordversuch darstellen konnte.

Vorwarnung hat für Obersten Spanischen Gerichtshof keine Relevanz

In diesem Sinne argumentierte der Oberste Gerichtshof von Andalusien , dass der Angreifer die Aktion, die er durchführen wollte, vorausgesehen hatte, da er mehr als 200 Meter entfernt war, als er die bewaffnete Gruppe ansprach und drohte, sie zu töten. Daher könne das Geschehen als zwei Straftaten der Körperverletzung mit einem gefährlichen Werkzeug - in Bezug auf den Mann und die junge Frau - und als eine dritte Straftat der leichten Körperverletzung eingestuft werden. Eine Behauptung, die den Obersten Spanischen Gerichtshof nicht überzeugte.

«Die Aussage 'Ihr werdet sterben' als Vorwarnung zu verstehen, die dem Opfer Verteidigungsmöglichkeiten einräumt und somit den Angreifer und seine Gegner in eine gleichberechtigte Position bringt, entspricht nicht der Realität und weicht vor allem von der Darstellung der bewiesenen Tatsachen ab, in der ein verzweifelter Fluchtversuch beschrieben wird, der die drei Verletzten nicht in Sicherheit bringen konnte», so die Zivil- und Strafkammer des Obersten Gerichtshofs in diesem Zusammenhang.

Das Urteil entgegnet auch dem Einwand, dass das Fehlen einer Lebensgefahr - was bei einem der Geschädigten der Fall war - nicht über die Strafbarkeit der Taten entscheide: «Wer drei aufeinanderfolgende Schüsse auf eine Gruppe von dreizehn Personen abgibt, nimmt notwendigerweise das vorhersehbare tödliche Ergebnis in Kauf, das sich aus seinem bewussten und zielgerichteten Handeln ergeben kann. Die Tatsache, dass nur einer von ihnen am Rande des Todes steht, hat keinen Einfluss auf die rechtliche Qualifikation».

Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs ist das Urteil nun rechtskräftig. Zusätzlich zu den 27 Jahren Haft wurde der Täter zu einem fünfjährigen Annäherungsverbot gegen jedes Opfer verurteilt und muss 270.700 Euro an den Schwerverletzten, 2.180 Euro an die junge Frau und 10.200 Euro an den Minderjährigen zahlen. Darüber hinaus wurden ihm im letzten Urteil auch die entstandenen Kosten auferlegt, zu denen auch die Zahlung an die Privatanwälte gehört.