Junger Frau wurde der Motor ihres Rollstuhls gestohlen: «Bitte geben Sie mir ihn zurück»

Juan Cano Málaga Montag, 28. Juli 2025 Compartir

María José Ortiz ist 27 Jahre alt und leidet an einer Rückenmarksverletzung, die sie am Gehen hindert und die Beweglichkeit ihrer Hände beeinträchtigt. Seit einem Verkehrsunfall ist sie querschnittsgelähmt. Seitdem ist sie auf einen Rollstuhl mit einem speziellen Motor angewiesen, um sich fortzubewegen. Letzte Woche hat ihn jemand aus ihrer Garage gestohlen. «Das bisschen Unabhängigkeit, das ich hatte, wurde mir genommen», beklagt sie.

Das Leben änderte sich für sie paradoxerweise während eines Urlaubs. Obwohl sie in der Stadt Málaga lebt, war María José in ihr Dorf El Burgo gefahren, um das Wochenende mit ihrer Familie zu verbringen. Es war der 21. Juli 2019 und sie war zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Am Abend ging sie mit einigen Freunden aus, und in den frühen Morgenstunden beschlossen sie, ins benachbarte Yunquera weiterzufahren, das nur knapp neun Kilometer entfernt liegt.

María José kann sich nicht an den ganzen Unfall erinnern, hat aber noch einige Erinnerungsfetzen. Sie erinnert sich an eine gerade Linie, die in einer Kurve endet. Sie saß auf dem Rücksitz. Vorne zwei Freunde, der Beifahrer und der Fahrer. «Für mich hatte die Party gerade erst begonnen», sagt sie.

Ihre Begleiter blieben praktisch unverletzt, aber sie wurde schwer verletzt. Sie wurde in das Krankenhaus von Ronda und von dort mit dem Hubschrauber in das Regionalkrankenhaus nach Málaga gebracht, wo sie direkt in die Intensivstation eingeliefert wurde. Sie blieb fünf Tage lang im künstlichen Koma. «Ich bin auf der Intensivstation 22 Jahre alt geworden», erinnert sie sich.

Zu dieser Zeit arbeitete María José in einem Geschäft für Mobiltelefonzubehör und absolvierte einen Kurs zur Betreuung von Menschen in einer Abhängigkeitssituation. «Es scheint, als hätte das Schicksal mich schon vorbereitet», scherzt sie heute. Sie wurde vom Regionalkrankenhaus an das Nationale Paraplegiker-Krankenhaus in Toledo überwiesen, um ihre Rückenmarksverletzung zu behandeln und mit der Rehabilitation zu beginnen.

Die Verletzung von María José ist dauerhaft. Sie hat sich die Halswirbelsäule an C4 verletzt, aber die Entzündung ging zurück und erreichte C6. «Ich brauche für den Rest meines Lebens einen Rollstuhl. Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen, und in meinen Armen habe ich kaum noch einen Trizeps, und ich kann meine Hände nicht mehr zusammenpressen und meine Finger nicht mehr benutzen, ich brauche also eine Anpassung.

Vergrößern María José vor ihrem Unfall. SUR

Der erste Teil des Prozesses bestand darin, sich mit der Diagnose zu arrangieren. «Ich stand unter Schock, ich verstand nicht, was mit mir geschah, warum es mit mir geschah. Darüber kommt man nicht hinweg, aber man akzeptiert es und lebt damit. Man muss alles neu lernen, mit neuen Schwierigkeiten und vielen Hindernissen. Aber man muss einfach Mut fassen, denn in Wirklichkeit hat das Leben einem eine neue Chance gegeben.

Zu Hause fand sie zwei Säulen, die viel stärker waren als jede Krücke. Seine ältere Schwester und seine Mutter verließen ihre jeweiligen Arbeitsplätze und machten sich daran, sich auf die neue Familiensituation einzustellen. Und gerade als sie das geschafft hatten, gab es einen weiteren Rückschlag. Es geschah am vergangenen Dienstag, dem 22. Juli. «Ich war gerade aus dem Auto in der Garage meines Hauses im Stadtteil Carranque ausgestiegen. Meine Mutter nahm den Motor aus dem Stuhl, stellte ihn neben der Tür auf der Innenseite ab und half mir beim Einsteigen. Sie brauchte gerade genug Zeit, um meinen Computer auf den Tisch zu stellen und zurückzukommen, um die Garage zu schließen.

Die Garage hat einen direkten Zugang zum Haus. Als ihre Mutter zurückkam, um die Tür zu schließen, stellte sie fest, dass die Batterie verschwunden war. «Es muss jemand gewesen sein, der bereits ein Auge darauf geworfen hatte, oder der vorbeikam und an einer Ampel anhielt, aber er musste sie in ein Auto laden, denn sie wiegt fast 14 Kilo», sagt sie.

Der «Schläger», wie sie ihn nennt, ist der Motor, der den Rollstuhl antreibt. Sein Handelsname ist Batec Mobility und er kostet etwa 5.000 Euro. «Es ist ein spezielles Teil für einen Rollstuhl. Da ich den Lenker nicht bewegen kann, brauche ich diese Anpassung», erklärt sie.

María José kennt den Markt für ein solches Stück nicht. Was sie weiß, ist die Situation, in der sie sich damit befindet, und deshalb will sie über Diario SUR einen Aufruf starten, um es zurückzubekommen. «Wer auch immer es war, ist sich nicht bewusst, was er mir angetan hat. Ich kann mich nicht bewegen. Wer auch immer es hat, bitte geben Sie es mir zurück. Ich werde mich nicht rächen, aber 'la bate' sind meine Arme und Beine. Sie haben mir das bisschen Unabhängigkeit geraubt, das ich habe, um zur Reha zu gehen. Ich hoffe, Sie haben ein Herz», sagt sie..