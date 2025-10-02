Málagas Bürgermeister Francisco de la Torre beharrt auf der Touristensteuer von 3 oder 4 Euro

Pilar R. Quirós Málaga Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Der Bürgermeister von Málaga, Paco de la Torre, setzt seinen Kreuzzug für die Touristensteuer fort und hat sowohl die nationale Regierung als auch das regionale Tourismusministerium der Junta um die Einführung dieser Steuer gebeten, vorerst ohne Erfolg. Am gestrigen Eröffnungstag des Greencities Forums - eines Forums für nachhaltigen Stadtentwicklung - im Kongresspalast der Stadt kam er jedoch auf das Thema zurück, als er mit dem Bürgermeister von Madrid Ideen und Projekte austauschte. José Luis Martínez-Almeida, moderiert von der Präsidentin der Cotec-Stiftung für Innovation, Cristina Garmendia, die auch ehemalige Ministerin für Wissenschaft und Innovation ist.

Der neuartigste Teil seiner Rede kam, als er für die Einführung einer Touristensteuer in Málaga warb, und in diesem Fall wandte er sich an die Zentralregierung, die er aufforderte, das Gesetz über die lokalen Finanzen zu ändern, um dies zu ermöglichen, eine Angelegenheit, zu der er bereits Briefe an den Regierungspräsidenten und die Minister geschrieben hat, aber in diesem Fall ging er noch einen Schritt weiter. Die Touristensteuer würde drei oder vier Euro pro Touristenwohnung betragen« und wurde bereits mit dem Sektor besprochen, der ihr positiv gegenübersteht, sagte er. Er sagte jedoch, dass die Hoteliers diese Maßnahme nicht sehr befürworten. Der Zweck dieser Steuer sei, wie er bei anderen Gelegenheiten angedeutet hat und auch bei dieser Veranstaltung betonte, dass sie Familien zugute kommen soll, die Probleme mit sozialer Ausgrenzung haben und denen er den Zugang zur Anmietung einer Wohnung erleichtern möchte.

Als er die Auswirkungen des Tourismus auf die Städte ansprach, erklärte De la Torre, dass Málaga ein dreijähriges Moratorium für Touristenwohnungen verhängt habe (in dem keine weiteren Wohnungen dieser Art registriert werden können), da er zwar verstehe, dass Touristenwohnungen sehr wichtig für die Wiederbelebung von Stadtvierteln seien, die Wahrheit aber sei, dass «die Leute verstanden haben, dass langfristige Mietwohnungen vom Markt genommen wurden», und an diesem Punkt hoffe er auf die Zentralregierung, um Gesetze mit mehr Garantien für traditionelle Mieten zu erlassen.