Stopp für neue Lizenzen für Ferienwohnungen in Málaga: keine weiteren in den nächsten drei Jahren

Pilar R. Quirós Málaga Mittwoch, 13. August 2025

Der Bürgermeister von Málaga, Paco de la Torre, hat endlich das Versprechen eingelöst, das er im September letzten Jahres gegeben hatte, als er andeutete, dass es ein «globales Moratorium» für Touristenwohnungen geben würde, was bedeutet, dass es keine mehr geben würde. Und genau das hat der Stadtrat an diesem Mittwoch vorgestellt: Drei Jahre lang darf keine einzige Touristenwohnung (VUT) registriert werden, bis die Änderung des Allgemeinen Stadtentwicklungsplans (PGOU), der die touristische und wohnwirtschaftliche Nutzung in der Hauptstadt regelt, abgeschlossen ist. Gegenwärtig sind in der Hauptstadt 12.754 Wohnungen registriert, «aber nur 8.596 werden vermarktet», wie der Bürgermeister sagt. Am Donnerstag wird der Stadtrat von Málaga den Beginn des Verfahrens für diese Änderung des PGOU genehmigen, die mit einem dreijährigen Moratorium für Touristenwohnungen einhergehen wird, als Vorsichtsmaßnahme und zur Aufrechterhaltung der rechtlichen Garantien, die in Artikel 6 des Wohnungsdekrets der Junta vorgesehen sind. Damit das Moratorium in Málaga rechtlich in Kraft treten kann, muss jedoch die Veröffentlichung im Amtsblatt der Provinz (BOP) abgewartet werden, die frühestens nächste Woche erfolgen dürfte.

Wie De la Torre erläuterte, wird die Eintragung der Touristenunterkünfte im Prinzip für drei Jahre ausgesetzt. In dieser Zeit wird gemeinsam mit dem Sektor und den Anwohnern daran gearbeitet, wie der PGOU geändert werden sollte, um die touristische und wohnwirtschaftliche Nutzung der Wohnungen zu regeln und an den aktuellen Kontext anzupassen. Sollte dieser Prozess vor Ablauf der drei Jahre abgeschlossen sein, würde das Moratorium früher auslaufen, aber es sieht nicht so aus, als würde es sehr schnell gehen, da im Prinzip noch nicht einmal die allgemeinen Leitlinien für die Änderung der Stadtplanung ausgearbeitet wurden.

Wie ist die derzeitige Situation bei den Touristenwohnungen?

Vor der Aktivierung dieses Moratoriums betonte De la Torre, dass die Anweisung bereits insofern umgesetzt wurde, dass Wohnungen, die keinen Zugang und keine unabhängige Stromversorgung haben, keine Genehmigung von der Junta erhalten können, und dass später eine Änderung des PGOU genehmigt wurde, so dass 43 gesättigte Gebiete der Stadt von den neuen VUT-Registrierungen ausgeschlossen werden, d.h. solche mit mehr als 8% der Gesamtzahl der Wohnungen für touristische Nutzung. Wie man sieht, ist der Sektor auf dem Vormarsch, denn seit der Umsetzung dieser Maßnahme ist die Zahl der gesättigten Stadtteile von 43 auf 53 gestiegen, gemessen an der Zahl der registrierten Wohnungen, und es gibt noch weitere 29 Stadtteile, die sich innerhalb der Bandbreite von knapp 8 % befinden.

De la Torre, der erneut auf die Touristensteuer pochte, die den bedürftigsten Einwohnern bei der Anmietung einer Immobilie helfen würde, gab diesmal der Junta die Schuld, indem er sagte, dass auch eine Touristensteuer möglich sei. Er nannte das Beispiel der Balearen und Kataloniens, wo die Touristensteuer bereits in Kraft ist. Es ist klar, dass das andalusischen Tourismusministerium von Arturo Bernal dieser Forderung Beachtung schenken muss, denn es scheint, dass der Bürgermeister weiterhin auf diesem Ziel beharrt.