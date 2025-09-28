Sur Deutsche

Atlético gewinnt spektakulär: 5:2 im Derby gegen Real Madrid

Vor dem Champions-League-Duell mit Eintracht Frankfurt zeigt sich Atlético Madrid in überragender Form. Stadtrivale Real ist chancenlos. Für Xabi Alonso ist die Niederlage eine Premiere

DPA

Madrid

Sonntag, 28. September 2025

Atlético Madrid hat sich mit einem Spektakel-Sieg im Stadt-Derby gegen Real Madrid für Aufsehen gesorgt und Trainer Xabi Alonso die erste Niederlage zugefügt. Vor dem Champions-League-Duell mit Eintracht Frankfurt am Dienstag (21.00 Uhr) gewann das Team von Trainer Diego Simeone in der Primera Division gegen die Königlichen hochverdient mit 5:2 (2:2). Für Real und Alonso war es nach zuvor sechs Liga-Siegen und einem Erfolg in der Königsklasse der erste Rückschlag.

Spaniens Europameister Robin Le Normand köpfte die stark aufspielenden Rojiblancos nach perfekter Flanke von Giuliano Simeone in Führung (14. Minute). Real konnte sich auf Torhüter Thibaut Courtois verlassen, der mehrfach gegen die Atletico-Offensive um Weltmeister Julian Alvarez klärte.

Das Alonso-Team zeichnete sich zudem mit Effektivität aus. Superstar Kylian Mbappé traf nach Zuspiel von Arda Güler mit der ersten Gelegenheit zum glücklichen 1:1-Ausgleich (25.). Auch der nächste Angriff war erfolgreich: Güler vollendete zum 1:2 (36.). 

Doppeltes Pech dagegen für Atlético: Alvarez traf mit einem Schlenzer lediglich den Außenpfosten (39.). Der vermeintliche Ausgleich durch Clément Lenglet wurde wegen vorherigen Handspiels wieder aberkannt (43.). Der Norweger Alexander Sörloth (45.+3) erzielte per Kopf doch noch das verdiente 2:2 in einer spektakulären Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel spielte sich Atlético in einen wahren Rausch. Alvarez verwandelte erst einen Foulelfmeter (51.) und erhöhte dann sehenswert per Freistoß (63.). Antoine Griezmann machte in der Nachspielzeit den 5:2-Endstand perfekt (90.+3).

