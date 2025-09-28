Prävention vor Überschwemmungen: Am Río Torrox werden Schilf entfernt und Bäume gepflanzt

SDA Torrox Sonntag, 28. September 2025 Teilen

In diesen Tagen beginnt in Torrox die hydrologische und forstwirtschaftliche Sanierung des Flussgebiets um den Río Torrox. Dies gaben der Bürgermeister Óscar Medina und die zuständige Stadträtin Ana Pérez bei einer Besichtigung des Flussbettes bekannt. Medina bestätigte, dass die Regionalregierung von Andalusien in Abstimmung mit der Stadtverwaltung von Torrox Schilf und Uferbepflanzungen in den am dringendsten betroffenen Bereichen entfernen wird. Medina dankte der Regionalregierung von Andalusien für „ihre Bereitschaft, diese Maßnahme am Fluss Torrox als vorrangig zu betrachten». Konkret wird die Generaldirektion für Planung und Wasserressourcen die genannte Sanierung mit Mitteln aus dem Programm „Next Generation» finanzieren, das vom Ministerium für ökologischen Wandel und demografische Herausforderungen koordiniert wird.

Auf diese Weise können mögliche Schäden für die Umwelt wie zunehmende Starkregenereignisse, Verschlechterung der Wasserqualität, Verschlammung und Überschwemmungen vermieden oder verringert werden.

In dem Dokument über die geplante Renaturierung des Flusses Torrox heißt es: „Die geplanten Arbeiten zielen darauf ab, die Ufervegetation des unteren Abschnitts wiederherzustellen». In den genannten Gebieten ist diese Vegetation „vollständig durch Schilfbestände verdrängt worden, die aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit die Standorte besiedelt haben, an denen zuvor eine große Vielfalt an Ufervegetation vorhanden war«. Anstelle des Schilfs sollen Uferbäume gepflanzt werden, um diese Flusslandschaften wiederherzustellen«.

Das Budget, das die Regionalregierung von Andalusien für diese Arbeiten bereitgestellt hat, beläuft sich auf rund 750.000 Euro für die Beseitigung des Schilfs und die Anpflanzung von Ufervegetation an den Flüssen Torrox, Vélez und Chíllar in Nerja.