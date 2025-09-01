Waldbrand
Neues Feuer auf dem Berg Monte Coronado in Málaga
Aus der Luft wird versucht, die Flammen, die von verschiedenen Teilen der Stadt aus sichtbar sind, zu löschen
Juan Soto
Málaga
Montag, 1. September 2025
Auf dem Berg Monte Coronado in Málaga ist ein neues Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte von Infoca sind bereits vor Ort, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Zwei Ziegelsteine, ein Feuerwehrauto und ein Super-Puma-Hubschrauber befinden sich in dem Gebiet.
Dies ist der zweite Brand, der im selben Stadtteil ausbricht. Am 18. August löschten Mitarbeiter von Infoca und der Feuerwehr einen Brand mit ähnlichen Merkmalen in diesem Teil des Bezirks Palma-Palmilla.
