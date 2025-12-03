Notar, Rechtsanwalt, Bankmanager und Steuerberater wegen Geldwäsche in Málaga festgenommen

Irene Quirante Málaga Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat einen Notar, einen Rechtsanwalt, einen Bankmanager und einen Steuerberater wegen ihrer Beteiligung an einem Geldwäschesystem in Málaga verhaftet. Wie Polizeiquellen gegenüber SUR bestätigt haben, stehen sie in Verbindung mit der Geldwäsche von Gewinnen einer kriminellen Organisation, die sich der sexuellen Ausbeutung von Frauen in Bordellen in Cártama und der Stadt Málaga widmete.

Nach Angaben der Provinzpolizei schätzt man, dass das Netzwerk in vier Jahren ein illegales Vermögen von etwa 3,5 Millionen Euro erlangt hat, wofür die Mitarbeit der vier verhafteten Profis unerlässlich war. «Mit ihren technischen Kenntnissen in diesem Bereich und aufgrund ihrer qualifizierten Berufe haben sie wesentliche Handlungen für die kriminelle Organisation ausgeführt, um ihr Ziel der Übermittlung, des Erwerbs, des Besitzes und des Versteckens des Geldes zu erreichen».

Zehn Personen - darunter qualifizierte Fachleute - wurden wegen ihrer Beteiligung an den Straftaten der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung und der Geldwäsche festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte das Netzwerk auch einen Anführer, der die Geldwäscheaktivitäten leitete, und eine Liste von Strohmännern, die wiederum als Inhaber von Vermögenswerten und Bankkonten auftraten.

Wir müssen bis November 2024 zurückgehen, als die erste Phase der sogenannten «Gargamel»-Operation stattfand, die zur Freilassung von 42 sexuell ausgebeuteten Frauen in Bordellen in der Stadt Cártama und der Provinzhauptstadt Málaga führte. Die Opfer mussten 24 Stunden am Tag verfügbar sein und wurden von Mitgliedern der Organisation streng überwacht.

Neunzehn Personen wurden verhaftet, und in beiden Einrichtungen wurden Durchsuchungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden Bankkonten und Vermögenswerte in Höhe von 9,5 Mio. EUR eingefroren sowie vier Fahrzeuge und 47 000 EUR in bar beschlagnahmt. Das perfekt strukturierte System rekrutierte die meisten Opfer in ihren Heimatländern, vor allem in Kolumbien, und nutzte ihre äußerst prekäre persönliche und wirtschaftliche Lage aus.

In diesen Bordellen zwang die Organisation die Frauen zur Prostitution unter besonders restriktiven Bedingungen und profitierte wiederholt, systematisch und direkt von der sexuellen Ausbeutung der Frauen, indem sie je nach den angebotenen sexuellen Dienstleistungen und den Aktivitäten der Bordelle hohe wirtschaftliche Gewinne erzielte.

Um die Gewinne zu maximieren, war das Netzwerk außerdem am Vertrieb und Verkauf von Betäubungsmitteln (Kokain, Ecstasy und Cannabis) sowie von Medikamenten zur Erektionsstörung beteiligt, ohne dass es irgendeine medizinisch-gesundheitliche Kontrolle gab. Außerdem versuchten die Clubs, ihre tatsächliche Tätigkeit unter dem Deckmantel von Gaststätten zu verbergen, und es wurde festgestellt, dass sie nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügten und falsche Rechnungen ausstellten, um ihre Tätigkeit angesichts etwaiger Kontrollen zu rechtfertigen.

Vermögensermittlung

Kürzlich, am 13. November 2025, wurde die zweite Phase der Operation durchgeführt, in deren Folge zehn weitere Personen wegen ihrer Verantwortung für die Verbrechen der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung und der Geldwäsche festgenommen wurden.

Um die enormen Gewinne aus der sexuellen Ausbeutung von Frauen in Bordellen zu verwalten, gründete und leitete der Leiter der Organisation eine zweite Organisation, die mit Hilfe einer Unternehmensstruktur die in den Bordellen begangenen Verbrechen wirtschaftlich ausnutzte und die Gewinne weiterleitete, um die großen Mengen an illegal erwirtschaftetem Reichtum zu erwerben, zu besitzen und zu verstecken.

Bei den Mitgliedern dieses Ablegers der Organisation wurden mehrere klar voneinander abgegrenzte Ebenen festgestellt. An der Spitze des kriminellen Systems übte der Rädelsführer Managementfunktionen aus, während auf einer niedrigeren Ebene fünf Personen, gegen die ermittelt wurde, als Strohmänner fungierten.

Die übrigen festgenommenen Personen, qualifizierte Fachleute, die ihre technischen Kenntnisse in diesem Bereich nutzten und von ihren qualifizierten Arbeitsplätzen profitierten, führten Handlungen aus, die für die kriminelle Vereinigung zur Erreichung ihres Ziels der Übermittlung, des Erwerbs, des Besitzes und der Verheimlichung der unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerte unerlässlich waren.

Durch diesen Modus Operandi gelang es der Organisation, über einen Zeitraum von vier Jahren ein illegales Vermögen im Wert von schätzungsweise 3,5 Millionen Euro anzuhäufen.

Die Ermittlungen wurden gemeinsam von Beamten der Gruppe II (Geldwäsche und Korruptionsbekämpfung) und der Gruppe III (UCRIF) der Provinzpolizei von Málaga durchgeführt.