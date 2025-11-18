Sur Deutsche

Schauplatz der Ereignisse in den Jardines de Picasso. SUR
Gewaltverbrechen

Obdachloser erschlägt Obdachlosen in Málaga: Täter ermittelt und in Untersuchungshaft genommen

56-jähriger Spanier verbleibt so lange in Untersuchun gshaft, bis ein Gericht entscheidet, ob es sich um Mord oder Totschlag handelte

Irene Quirante

Málaga

Dienstag, 18. November 2025

Die Justizbehörde hat vorläufige Untersuchungshaft ohne Kaution für einen Mann angeordnet, der einen Obdachlosen in dem Park n den Jardines de Picasso in Málaga erschlagen hatte. Der Vorfall, der sich Ende November 2021 ereignete, wurde kürzlich von der Nationalpolizei mit der Verhaftung des Verdächtigen, eines 56-jährigen Spaniers, aufgeklärt.

Nach Angaben des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA) wurde der Täter am vergangenen Freitag dem Untersuchungsgericht Nr. 6 überstellt, das seine Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt anordnete, da gegen ihn wegen Mordes ermittelt wird. Die polizeilichen Ermittlungen haben die Wiederaufnahme des Falles ermöglicht, der vier Jahre lang eingestellt worden war, weil der Täter nicht bekannt war.

Quellen zufolge wurde das Opfer mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen, während es sich auf einer Bank in den Jardines de Picasso ausruhte. Ein Passant fand den Obdachlosen schwer verletzt unter einer der Bänke. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf an den Folgen der erlittenen Verletzungen starb.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls hat die Mord- und Vermisstengruppe der UDEV, die der Polizeibrigade der Provinz Málaga unterstellt ist, nach Angaben der Provinzpolizei eine «lange, mühsame und schwierige Untersuchung» eingeleitet.

Die von der Provinzpolizei für forensische Wissenschaft bei der ersten Inspektion gesammelten Spuren wurden an das DNA-Biologielabor der Polizeidirektion Ostandalusien in Granada geschickt, wo ein Screening der möglichen Verdächtigen durchgeführt wurde.

Die anfänglich in Betracht gezogene und schließlich bestätigte Hypothese besagt, dass es sich bei dem Täter um eine Person handelt, die sich wie das Opfer in einer Situation der sozialen Ausgrenzung befindet und deren Adresse nicht bekannt ist. Mit anderen Worten, sie waren beide obdachlos.

Dank wissenschaftlicher Fortschritte und innovativer DNA-Techniken konnte der mutmaßliche Täter des brutalen Angriffs, ein 56-jähriger Spanier, der seit seiner Jugend obdachlos ist, identifiziert werden.

