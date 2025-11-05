Schöffengericht erlässt Schuldspruch für den Stiefsohn einer in einem Abwasserschacht in Málaga gefundenen Frau

Irene Quirante Málaga Mittwoch, 5. November 2025 | Actualizado 16:57h. Teilen

Die Mitglieder des Schöffengerichts waren sich einig. Der Sohn von Ángela, der 60-jährigen Frau, die leblos in einem Gully in Teatinos gefunden wurde, wurde des Mordes an ihr für schuldig befunden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte trotz seiner geistigen Verwirrung zum Zeitpunkt des Geschehens in der Lage war, die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens zu erkennen.

Das Urteil in dem Fall, der seit vergangenem Montag vor dem Provinzgericht von Málaga verhandelt wird, wurde am Dienstagmittag verkündet. Alle Mitglieder der Jury waren sich einig. Alejandro Ángel (26 Jahre alt) beging das Verbrechen zusammen mit einem Minderjährigen, der für diese Taten bereits zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde, mit dem Ziel, das Opfer auszurauben.

Es geschah am 25. Mai 2022. An diesem Tag brachen sie gegen 13 Uhr das Schloss des Hauses von Ángela auf und warteten, bis sie kam, um ihnen die PIN-Nummer ihrer Kreditkarte zu geben. Dabei wandten sie laut Urteil körperliche Gewalt an und fesselten die Frau mit einem Seil an Händen und Füßen und knebelten sie.

Die beiden beteiligten Personen zogen kräftig an dem Seil, als es bereits um den Hals des Opfers gelegt war, das sich nicht wehren konnte. Anschließend schändeten sie die Leiche der Frau, indem sie sie in einer Gefriertruhe im Haus versteckten, wo sie mindestens zwei Tage lang blieb, und versteckten sie später in einem Lagerraum.

Mehrere Wochen

Schließlich wurde die Leiche des Opfers in einem Supermarktwagen zu einem Abwasserschacht gebracht, der nur etwa fünf Gehminuten vom Haus entfernt war. Die Leiche wurde von der Nationalpolizei erst am 12. Juli gefunden, mehrere Wochen nachdem die Familie die Frau als vermisst gemeldet hatte.

Der Angeklagte räumte am ersten Verhandlungstag unter Tränen seine Beteiligung an der Tat ein und versicherte, dass er die Tat bereue und nicht die Absicht gehabt habe, seine Mutter zu töten. Nach dem Geständnis lag die Hauptlast der Beweisführung bei den Sachverständigengutachten über den Grad seiner Behinderung.

In diesem Zusammenhang waren die Geschworenen einstimmig der Ansicht, dass er trotz der psychologischen Veränderung, die er zum Zeitpunkt der Ereignisse erlitten hatte, die Folgen seines Handelns verstanden hat. Die Staatsanwaltschaft forderte für den jungen Mann 15 Jahre Haft, während die Privatankläger 25 Jahre Haft forderten.

Das Schöffengericht befand auch die Mutter des Minderjährigen und ihren Lebensgefährten der Vertuschung für schuldig. In Anbetracht der Beweislage war das Gericht der Ansicht, dass sie von Ángelas Verbrechen wussten und den beiden jungen Männern rieten, die Leiche zu entsorgen.

In diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren beantragt, während die Verteidigung auf der Grundlage der Geständnisse eine Strafe von drei Monaten forderte.