Sohn der in einem Abwasserschacht in Málaga gefundenen Frau gesteht das Verbrechen: «Ich wollte sie nicht töten»

Irene Quirante Málaga Dienstag, 28. Oktober 2025 Teilen

Der Sohn von Ángela, der ermordeten Frau, deren Leiche in einem Abwasserschacht in Teatinos gefunden wurde, hat am Montag beim Beginn seines Prozesses in Málaga seine Beteiligung an dem Verbrechen eingeräumt. «Es tut mir leid», sagte Alejandro Ángel (26), bevor er während des Verhörs in Tränen ausbrach, in dem er nur die Fragen seines Anwalts beantwortete. Seinen Angaben zufolge hatte er zum Zeitpunkt des Vorfalls Drogen genommen und die Situation geriet außer Kontrolle. «Ich wollte sie nicht umbringen», sagte er.

Die Verhandlung hat späten Vormittag begonnen, nachdem die Mitglieder des Schöffengerichts ausgewählt worden waren, die ein Urteil über den Fall fällen müssen, was voraussichtlich nächste Woche geschehen wird. Nach dem Geständnis des einzigen Angeklagten im Namen der Staatsanwaltschaft, der von dem Opfer adoptiert wurde, als er erst wenige Monate alt war, wird die Hauptlast der Beweisführung auf den Gutachten über seinen Behinderungsgrad liegen.

Diesbezüglich, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer, habe das Institut für Gerichtsmedizin bereits festgestellt, dass Alejandro Ángel trotz seiner geistigen Störung in der Lage gewesen sei, seine Handlungen zum Zeitpunkt der Tat zu verstehen. Die Verteidigung betonte jedoch, dass ein anderer Sachverständiger festgestellt habe, dass der junge Mann das geistige Alter eines achtjährigen Kindes habe.

Die Leiche von Ángela (60 Jahre alt) wurde am 12. Juli 2022, fünf Wochen nachdem die Familie ihr Verschwinden gemeldet hatte, in einem Abwasserschacht in Málagas Stadteil Teatinos gefunden. Nach der These der Staatsanwaltschaft tötete Alejandro Ángel zusammen mit einem 17-jährigen Minderjährigen seine Mutter mit dem Ziel, sie auszurauben. Dies wird auch von den Privatanwälten behauptet, die die Brüder der Frau und den anderen Sohn des Opfers vertreten.

Autotag

Das Verbrechen ereignete sich am 25. Mai im Haus von Ángela. An diesem Tag brachen die beiden Jungen gegen 13 Uhr das Schloss ihres Hauses auf, um ins Haus zu gelangen, wo sie auf sie warteten. Als die Frau etwa zwei Stunden später nach Hause kam, warfen sie sie den Anschuldigungen zufolge nach einem Streit zu Boden und schleppten sie ins Wohnzimmer, wo sie weiter geschlagen wurde. Alles angeblich, damit das Opfer ihnen sagt, wo sie Geld hat und ihnen ihre Kreditkartennummer gibt.

Angela nannte ihnen schließlich ihre PIN-Nummer, aber die beiden jungen Männer fesselten ihre Hände und Füße und knebelten sie mit einem Tuch und einem Seil. Es gelang ihr, den Strick aus dem Mund zu nehmen, aber er blieb um ihren Hals befestigt, woraufhin die beiden Männer mit Gewalt an dem Strick zogen, was sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in der Absicht taten, ihr Leben zu beenden, ohne dass die Frau die Möglichkeit hatte, sich zu wehren.

Dann, so der Staatsanwalt, nahmen beide 900 Euro an sich, die das Opfer am Morgen an einem Geldautomaten abgehoben hatte. Anschließend sollen sie die Leiche der Frau in eine Gefriertruhe gelegt und die Wohnung gereinigt haben, um alle möglichen Spuren des Verbrechens zu beseitigen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schändeten der junge Mann und der Minderjährige die Leiche des Opfers, indem sie sie in den Abstellraum des Hauses brachten, wo sie sie in einer Truhe versteckten. In den frühen Morgenstunden des 29. Mai warfen sie die Leiche in einen Abwasserschacht in der Straße Juan de Robles, wo sie bis zum Auffinden durch die Polizei am 12. Juli blieb.

Die Staatsanwaltschaft fordert 21 Jahre und zehn Monate Gefängnis für die Verbrechen Mord, Raub mit Gewalt und Leichenschändung. Der Minderjährige, der an der Tat beteiligt war, wurde 2023 verurteilt, nachdem er die gleichen Straftaten zugegeben hatte. Er wurde zu acht Jahren geschlossener Haft und acht Jahren Bewährung verurteilt.

Eingeständnis der Vertuschung

In diesem Fall beschuldigen die Privatanwälte auch die Mutter des Minderjährigen und ihren Lebensgefährten, für die sie drei Jahre Gefängnis fordern, des Verbrechens der Verschleierung. Beide haben im Prozess zugegeben, dass der Teenager ihnen den Mord gestanden hat, aber behauptet, dass sie zu keinem Zeitpunkt wussten, dass es Angela war.

Ihren Aussagen zufolge war der Junge sehr gewalttätig und drohte, ihnen und ihren jüngeren Geschwistern etwas anzutun, damit die Frauen ihn nicht anzeigen würden. Ihrer Aussage zufolge wussten sie nicht, wer das Opfer war, und stimmten zu, in Ángelas Haus zu ziehen, nachdem der Angeklagte ihnen dies angeboten hatte, da sie aus ihrer Wohnung vertrieben werden sollten.

In diesem Sinne erklärten sie, dass sie das Haus verließen, nachdem zwei Brüder des Opfers im Haus aufgetaucht waren, und dass sie erst dann erkannten, dass sie ermordet worden war. Der Prozess wird diesen Donnerstag fortgesetzt, wenn die Sachverständigen aussagen sollen.