Stadtverwaltung von Málaga schreibt Betreuung von Obdachlosen für zwei Millionen Euro aus

Cristina Vallejo Málaga Mittwoch, 3. Dezember 2025

Die Stadtverwaltung von Málaga hat die Betreuung von Obdachlosen durch Puerta Única ausgeschrieben, die Einrichtung, die alle Dienstleistungen für diese benachteiligte Gruppe zentralisiert und deren Hauptsitz sich in der Calle Huerto de Monjas befindet. Die Laufzeit beträgt drei Jahre, und der Betrag, einschließlich Steuern, beläuft sich auf über 2,1 Millionen Euro für den gesamten Zeitraum. Der derzeitige Vertrag läuft aus, daher die neue Ausschreibung für die technischen und unterstützenden Dienstleistungen dieser Dienststelle der Stadtverwaltung, die den Kampf gegen die Obdachlosigkeit koordiniert, die nach der Definition des Rathauses als diejenige Gruppe von Personen verstanden wird, «die keinen Zugang zu einer angemessenen, ihrer persönlichen und dauerhaften Situation angepassten Unterkunft haben oder diese nicht aufrechterhalten können, sei es aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund anderer sozialer Barrieren oder weil sie persönliche Schwierigkeiten haben, ein unabhängiges Leben zu führen».

Konkret zielt die Initiative darauf ab, spezifische technische und unterstützende Dienste zu beauftragen, damit die Menschen, die sich auf der Straße befinden, beim ersten Kontakt mit ihnen untersucht, bewertet und ihnen die Ressourcen angeboten werden können, die sie von den in der Stadt Málaga verfügbaren Ressourcen benötigen. Dabei werden sie sich nicht nur um Personen kümmern, die proaktiv um Hilfe bitten, sondern auch um diejenigen, die auf der Straße leben und von den Technikern bei ihren Recherchen in der Stadt angesprochen werden.

Eines der Ziele des Vertrags ist es, herauszufinden, wie viele Obdachlose es in der Stadt Málaga zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt.

Laut Lastenheft soll die Auftragsvergabe die soziale Integration dieser Menschen fördern und die Ursachen bekämpfen, die sie in diese Situation extremer und maximaler sozialer Ausgrenzung geführt haben. Die Auftragnehmer müssen individuelle Pläne zur sozialen Eingliederung entwerfen, planen, erstellen, leiten, ausführen und überwachen. Oberstes Ziel des Vertrags ist die Eingliederung dieser Menschen als eigenständige Bürger in die Gesellschaft, die Erleichterung und Unterstützung ihrer Integration und Teilhabe, die Deckung ihrer lebenswichtigen Bedürfnisse sowie technische Betreuung und soziale Interventionsmaßnahmen.

Das städtische Projekt mit der Bezeichnung «Puerta Única» wurde von verschiedenen Verbänden und Einrichtungen der Provinzhauptstadt gegründet. Es bringt die meisten Organisationen dieses Sektors zusammen, die in der Stadt tätig sind. Darüber hinaus verfügt es über ein Netzwerk von Schlafplätzen, die Menschen auf der Straße zur Verfügung gestellt werden, je nach den verschiedenen Profilen der Menschen in dieser Situation. Der ausgeschriebene Vertrag zielt darauf ab, dass die Dienste und Fachleute, die für diese erste Betreuung der von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen in der Stadt Málaga zuständig sind, aus dieser Situation der schweren Entwurzelung und maximalen sozialen Ausgrenzung herauskommen. Das Ziel ist es, dass die beauftragten Dienste diese erste Bewertung und Diagnose der Situation der Menschen durchführen.

Die zwölf Techniker, die zum Personal gehören werden, sind für die Koordinierung der verfügbaren Plätze zuständig, um sie an die Profile der Nutzer anzupassen.

Neben der Erleichterung des ersten Kontakts, der Aufmerksamkeit und der sozialen Unterstützung, die die Menschen benötigen, zielen die Dienste auch darauf ab, die tatsächliche Anzahl der von dieser Realität betroffenen Menschen in der Stadt Málaga jederzeit zu kennen, um ihre Entwicklung und die Veränderungen, die bei den integrierten Personen auftreten, aufmerksam zu verfolgen. Die beauftragten Dienste werden die erste Straßenbetreuung für Obdachlose koordinieren, um sie näher an die Dienste zu bringen, die sie aus dieser Situation herausholen können.

Aber auch die beauftragten Dienste werden sich der Verwaltung des bestehenden Netzes von Orten in Abstimmung mit den Einrichtungen, die das Netz bilden, widmen.

Für die zu erbringenden Dienstleistungen werden insgesamt zwölf Vollzeitkräfte benötigt. Dazu gehören drei Sozialarbeiter, drei Psychologen, ein Mediator, zwei Betreuer, ein Verwaltungsassistent und zwei Zugangskontrolleure.