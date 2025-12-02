Mehr Alkoholkontrollen, Drohnen und Kameras: Der Sicherheitsplan für die Festtage in Málaga läuft

Chus Heredia Málaga Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Zeitgleich mit dem Startschuss für die Weihnachtsbeleuchtung ist seit vergangenem Freitag in Málaga der Notfallplan des Zivilschutzes in Kraft. Er wird über die gesamten Feiertage bis 10 Uhr am 5. Januar 2026 durchgängig in einer Vorstufe aktiv bleiben (operative Situation 0). Die örtliche Polizei ihrerseits hat ihren Aktionsplan sogar bis 7. Januar ausgerichtet, um mit Unterstützung von Zivilschutz, Feuerwehr, Guardia Civil und Nationalpolizei den Zustrom von Menschen und den Verkehrsfluss kontrollieren sowie die Einhaltung der städtischen Verordnungen und die öffentliche Sicherheit gewährleisten zu können.

10.000 Stunden

Die Ortspolizei wird über zusätzliches Dienstpersonal verfügen, dessen Anzahl je nach Datum und Personenaufkommen in der Stadt variiert, so dass an Wochenenden und Feiertagen mehr Ressourcen zur Verfügung stehen werden. Im Prinzip geht die Planung von mehr als 1.300 Verstärkungsdiensten während der gesamten Weihnachtszeit aus, was 10.000 Dienststunden entspricht. Ziel ist es, einerseits den Zustrom von Bürgern in der Calle Larios und ihrer Umgebung mit all ihren Weihnachtsevents sowie den Verkehrsfluss zu kontrollieren, andererseits den Straßenverkauf, den illegalen Verkauf von Feuerwerkskörpern und die Nutzung der öffentlichen Straßen zu überwachen.

Mehr Staus, mehr Verkehrskontrollen

Während der Licht- und Tonshow in der Calle Larios (täglich außer am 24. und 31. Dezember um 18:30, 20:30 und 22:00 Uhr) ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, die zu vorübergehenden Sperrungen der Alameda Principal oder des Paseo del Parque für den Autoverkehr führen können. Auch während des Video-Mappings auf dem Südturm der Kathedrale (19:00, 20:30 und 22:00 Uhr) kann der Verkehr ins Stocken geraten. Dann sollen Fahrzeuge von der Calle Molina Lario über den Postigo de los Abades nach Cortina del Muelle umgeleitet werden.

Zur Verbrechensvorbeugung und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit werden Ortspolizei und Nationalpolizei eng zusammenarbeiten. Auch wird es während der Weihnachtszeit zu verschiedenen Zeiten verstärkt präventive Alkohol- und Geschwindigkeitskontrollen geben.

Drohnen und Überwachung

Das Team der städtischen Notrufzentrale wird die Lage vor Ort per Videoüberwachungskameras kontrollieren, um mögliche Verkehrsstörungen zu überwachen, Menschenmengen und Fluchtwege im Blick zu haben und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Zusätzlich wird es ein Luftüberwachungssystem mit Drohnen geben, wie es generell bei Feierlichkeiten mit größeren Menschenmengen wie der Feria im Sommer oder der Osterwoche üblich ist. Die Drohnen werden verschiedene Teile der Stadt wie Calle Larios und die Einkaufszonen überfliegen und auch bei speziellen Veranstaltungen wie dem Stadtmarathon (14. Dezember) oder dem Umzug der Heiligen Drei Könige (5. Januar) im Einsatz sein.

Defibrillatoren

Wie üblich werden alle Einsatzteams mit halbautomatischen externen Defibrillatoren (DESA) ausgestattet sein, um in Notfällen direkt vor Ort reagieren zu können. Weiterhin gibt es das städtische Netz von Defibrillatoren, die an festen Punkten installiert sind und deren Standorte auf der städtischen Website https://desfibriladores.malaga.eu abgerufen werden können.

Der Einsatz von Armbändern, über die mit Hilfe von QR-Codes Kinder oder Erwachsenen mit Orientierungsproblemen lokalisiert werden können, wird ebenfalls fortgesetzt.