Verurteilt zu 27 Jahren Gefängnis für den Mord an seiner Mutter in Málaga

Er wurde einstimmig von einem Geschworenengericht für schuldig befunden, und vor wenigen Tagen hat das Provinzgericht von Málaga das Urteil gefällt. Der Angeklagte, der das Leben seiner Adoptivmutter beendet und ihre Leiche in einem Abwasserschacht in Teatinos versteckt hat, muss 27 Jahre Gefängnis für die Verbrechen Mord, Raub mit Gewalt in einem bewohnten Haus und Leichenschändung, mit dem erschwerenden Umstand der Verwandtschaft, verbüßen.

Wie im Urteil dargelegt, war sich der Angeklagte «bewusst, dass sein Handeln ihren Tod verursachen konnte», ebenso wie die Umstände, in denen sich Ángela befand. «Die Wehrlosigkeit des Opfers war vollkommen», so die Kammer. Nach der Tat behielten der jetzt Verurteilte und sein zuvor schon verurteilter minderjähriger Begleiter 900 Euro, die sie in ihrer Geldbörse fanden, und legten die Leiche in eine Gefriertruhe im Haus, wo sie mindestens zwei Tage lang blieb.

Zusätzlich zu der 27-jährigen Haftstrafe muss der junge Mann Angelas Mutter mit 50.000 Euro, ihre vier Geschwister mit 15.000 Euro und den gleichen Betrag an den anderen Sohn des Opfers entschädigen. «Der gewaltsame Tod des Opfers hat für die Angehörigen einen lebenswichtigen, emotionalen, menschlichen und familiären Riss von besonderer Bedeutung bedeutet», urteilte das Gericht in diesem Zusammenhang.

Dagegen hat das Landgericht die beiden Frauen, die des Verbrechens des Verschweigens angeklagt waren, nämlich die Mutter des Kindes und ihren Lebensgefährten, freigesprochen. In diesem Sinne weist das Urteil darauf hin, dass diese Art von Straftat eine materielle Mitwirkung und einen kausalen Beitrag erfordert, so dass «das bloße Wissen um die Begehung des Mordes und der bloße Rat, die Leiche loszuwerden, den Inhalt des Straftatbestandes nicht erfüllen».