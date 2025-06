Wieder drei verletzte Polizisten bei Einsatz wegen Lärm in Málaga

Juan Cano Málaga Donnerstag, 12. Juni 2025 Compartir

Die Geschichte wiederholt sich, nachdem erst am 2. Juni sechs Polizeibeamte bei einem Einsatz wegen Lärmbelästgung in Málaga verletzt wurden. Dieses Mal passierte es im Stadtteil El Palo. Eine junge Frau wurde von der Ortspolizei von Málaga verhaftet, weil sie drei Beamte verletzt hatte, als diese von Nachbarn wegen Lärmbelästigung in ihrem Haus erschienen, in dem eine lautstarke Party lief.

Der Einsatz fand wenigen Tagen kurz nach Mitternacht statt. Die Ortspolizei erhielt einen Anruf wegen Lärmbelästigung und schickte mehrere Streifen los, um nachzusehen, was los war. Bei ihrer Ankunft fanden die Beamten eine sehr nervöse junge Frau vor, die gerade mit einer Nachbarin stritt.

Die Polizei begann trennte die beiden. Die junge Frau, deren Augen gerötet und halb geschlossen waren, soll die Nachbarin beleidigt und bedroht haben, so dass sie zur Beruhigung an einen anderen Ort gebracht wurde. Trotzdem schrie sie weiter und wurde immer wütender.

Während die Polizisten versuchten, die Situation zu beruhigen, bemerkte die junge Frau eine andere Nachbarin auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig, die sie für diejenige Person hielt, die wegen des Lärms die Polizei angerufen hatte, und begann, sie zu beleidigen und ihr zu drohen, so dass die Polizeibeamten sie mit aller Kraft zurückhalten mussten.

Da rammte die junge Frau einem der Polizeibeamten ihre Schulter ins Gesicht, dass dieser eine Prellung erlitt, die später in einem Gesundheitszentrum ärztlich versorgt werden musste. Als zwei Polizisten sie erneut festhalten wollten, fügte sie ihnen Kratzwunden zu, die ebenfalls medizinisch versorgt werden mussten.

Auch nach ihrer Festnahme beruhigte sie sich nicht. Während sie in den Streifenwagen gebracht wurde, schubste sie die Beamten und schlug danach im Auto mit ihren Handschellen gegen die Scheiben, so dass die Polizisten sie mit Pfefferspray - das zu ihrer Verteidigungsausrüstung gehört - außer Gefecht setzen mussten. Und als ob dies noch nicht genug war: Im Gesundheitszentrum angekommen, drohte sie der Ärztin, sie zu schlagen, wenn sie sie nicht vernünftig behandeln würde.