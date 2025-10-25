Mann, der in Málaga wegen Entführung seiner Ex-Partnerin verhaftet wurde, nutzte die Tatsache aus, dass sie ihn zu den gemeinsamen Kindern ließ

María José Díaz Alcalá Málaga Samstag, 25. Oktober 2025 Teilen

Sie waren seit einem Jahr getrennt. Sie, 22, hatte ihn wegen Missbrauchs angezeigt, und gegen ihn, 24, war eine einstweilige Verfügung verhängt worden. Doch am 3. Oktober ließ die Frau ihn in einem Akt der Freundlichkeit ihre Kinder im Alter von einem und drei Jahren sehen, ohne zu ahnen, dass dies der Beginn einer erzwungenen und höllischen Reise über 2.000 Kilometer von Frankreich nach Málaga sein würde - obwohl der Kriminelle beabsichtigte, Algerien zu erreichen, um den europäischen Behörden zu entgehen -, auf der sie mit einem Messer bedroht, geschlagen und vor den Augen der Kinder vergewaltigt werden würde.

Sobald er sie entführt hatte, nahm ihr Ex-Partner ihr Mobiltelefon an sich und zerstörte es, damit sie ihre Angehörigen nicht mehr kontaktieren konnte. Er behielt jedoch die SIM-Karte der Frau und setzte sie in sein eigenes Mobiltelefon ein. Als ihr ihr ehemaliger Lebensgefährte, aus dem Auto ausstieg, um Essen zu kaufen, nutzte sie die Gunst des Augenblicks, um um Hilfef zu bitten: «Er will mich umbringen, ruf die Polizei an, sie sind die einzigen, die mich retten können, und lösche alles, damit er es nicht sieht», lautete die Nachricht, die sie von dem Telefon des Täters an einen Freund schickte, so Quellen, die dem Fall nahe stehen, gegenüber SUR.

Die französischen Behörden - das Herkunftsland der Frau - alarmierten die spanischen Sicherheitskräfte, als sie erfuhren, dass eine Mutter und ihr Kind entführt worden waren und sich in Spanien aufhalten könnten. Es war der 13. Oktober, die Opfer waren bereits zehn Tage lang gegen ihren Willen auf dem Weg nach Afrika festgehalten worden, und die Beamten der Abteilung für Familien- und Frauenhilfe der Nationalpolizei begannen einen Wettlauf mit der Zeit, um sie zu retten.

Nach 24 Stunden intensiver Überwachung in der Umgebung des Hafens von Málaga gelang es den auf die Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt spezialisierten Beamten, das Fahrzeug ausfindig zu machen, in dem die Mutter mit ihren kleinen Kindern unterwegs war. Es waren erst drei Tage vergangen, seit sie von den Vorfällen erfahren hatten, aber jede Stunde forderte ihren Tribut von den Opfern: unterernährt, dehydriert, mit Prellungen, Bisswunden und Insektenstichen, so sahen sie aus.

Einziges Essen: Thunfisch, Cracker und Brot

Im Auto eingeschlossen, bot der Entführer seinen Opfern lediglich Thunfischdosen, Kekse und Brot an, die er an Tankstellen gekauft hatte. Am Donnerstag, 16. Oktober, ging er für ein paar Minuten nach draußen, um Einkäufe zu erledigen. Er kehrte jedoch nie wieder zurück. Mehrere Beamte überraschten ihn von hinten, verhafteten ihn und nahmen ihn wegen versuchten Mordes, schwerer und fortgesetzter sexueller Nötigung, Entführung und Misshandlung in Gewahrsam. Die Justizbehörde ordnete sofort seine Untersuchungshaft an.

Sie waren 13 Tage lang mit derselben Kleidung»unterwegs und lebten unter extrem unhygienischen» Bedingungen. Aus diesem Grund begleiteten die Polizeibeamten die Frau und ihre Kinder in ein Krankenhaus, wo sie behandelt wurden. Sie vermittelten auch eine Pflegefamilie, während der Vater des Opfers nach Málaga reiste, um die Kinder abzuholen und nach Frankreich zurückzubringen. Die Frau war jederzeit kooperativ und dankbar. Ihr Wunsch war es, nach Malaga zurückzukehren, um dort ein Sonnenbad zu nehmen.