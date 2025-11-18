Sur Deutsche

66-jähriger Radfahrer auf der A-7 in Marbella von Auto angefahren - schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Unfall ereignete sich an der Ausfahrt von Puerto Banús nach San Pedro Alcántara

Irene Quirante

Marbella

Dienstag, 18. November 2025

Ein 66-jähriger Radfahrer wurde schwer verletzt, nachdem er auf der A-7 in der Nähe von Marbella von einem Auto angefahren worden war. Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 1050 gegen 11.10 Uhr, als die ersten Notrufe bei der Notrufnummer 112-Andalusien eingingen.

Den Quellen zufolge ereignete sich der Unfall an der Ausfahrt von Puerto Banús nach San Pedro Alcántara, wo ein Auto das Opfer anfuhr. Der Unfall hat zu Staus geführt, und nachdem die Fahrzeuge von der Straße entfernt wurden, bleiben sie nach Angaben der DGT zwei Kilometer in Richtung Malaga und vier Kilometer in Richtung Cádiz zurück.

Nach einem Zeugenaufruf aktivierten die Rettungskräfte die Gesundheitsbehörden und die Guardia Civil de Tráfico, die sich an den Unfallort begaben, um die Umstände des Unfalls zu untersuchen. Die 061-Ärzte evakuierten den Radfahrer in das Krankenhaus Costa del Sol in Marbella. Den Angaben zufolge war sein Zustand ernst.

