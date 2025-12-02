Marbella bringt Streit um die Terrassen von Puerto Banús vor den Obersten Gerichtshof

José Carlos García Marbella Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Der Terrassenstreit in Puerto Banús wird die Gerichte nicht verlassen. Wie SUR von städtischen Quellen bestätigt wurde, wird die Stadtverwaltung von Marbella beim Obersten Gerichtshof Berufung gegen das Urteil der Verwaltungskammer des andalusischen Landesgerichts (TSJA) einlegen, in dem die Stadt dazu verurteilt wird, «ein Verwaltungsverfahren einzuleiten, um die entsprechende Fläche, die für die von den Terrassen belegten Straßen bestimmt ist, zu legalisieren».

Der juristische Dienst der Stadtverwaltung prüft den Fall bereits und muss die Berufung vor Ende des Jahres einreichen, wobei zu beachten ist, dass die Frist 30 Tage ab Zustellung beträgt. Auf diese Weise wird die Stadtverwaltung den Status quo dieser Flächen verteidigen und nicht den Verwaltungsapparat in Gang setzen, um die Straßen, auf denen sich die Terrassen befinden, zu legalisieren, wenn das Urteil nicht rechtskräftig wird, entweder durch ein Urteil im gleichen Sinne oder durch die Unzulässigkeit der Berufung in der Kassation.

Das TSJA ist das höchste Gericht, das über diesen Fall entschieden hat, in dem die Gerichte der ersten Instanz und der Provinzgerichtshof in unterschiedlichem Sinne geurteilt haben. Das andalusische Gericht vertritt die Auffassung, dass die Stadt die Straßen bereits «stillschweigend akzeptiert» hat und dass sie sich an eine Plenarvereinbarung vom 11. Juli 1996 halten muss, in der die Einleitung eines Verfahrens zur «Legalisierung des Gebiets» sowie die «öffentliche Nutzung der Straßen von Puerto Banús» und die Beseitigung der Barrieren, die ihre Nutzung bis dahin verhindert hatten, vereinbart wurden. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung hat den Status einer endgültigen Entscheidung, nachdem sie von Puerto Banús SA, der Betreibergesellschaft des emblematischen Yachthafens, vor dem Obersten Gerichtshof eingeklagt wurde.

Zu erörternde Eigentumsverhältnisse

Nach Angaben des Unternehmens «beschränkt sich das Urteil darauf, das Rathaus zu verpflichten, das Verfahren zur Legalisierung der von den Terrassen belegten Straßenfläche einzuleiten», jedoch «ohne der endgültigen Rechtsnatur» oder den «bestehenden Rechten» vorzugreifen; dies sind Fragen, die «ausdrücklich außerhalb der aktuellen Gerichtsentscheidung liegen». Puerto Banús SA weist darauf hin, dass diese «Eigentumsfragen im Rahmen des nun einzuleitenden Verwaltungsverfahrens erörtert und geklärt werden müssen».

Das Unternehmen, das den Yachthafen verwaltet, weist darauf hin, dass die Eigentumsverhältnisse an den Straßen in der Gemeindeakte geklärt werden müssen

«Das Urteil stellt lediglich die Rechtmäßigkeit des Verfahrens wieder her und garantiert, dass die Akte bearbeitet wird, in der bei vollem Widerspruch der Parteien die Eigentumsverhältnisse, die Rechtsnatur des Grundstücks und die bestehenden Rechte zu gegebener Zeit analysiert werden können, Fragen, die in der aktuellen Gerichtsentscheidung ausdrücklich ausgeklammert wurden», fügt das Unternehmen hinzu.

Puerto Banús SA unterstreicht, dass das TSJA «der Klage wegen administrativer Ineffizienz stattgibt», da es der Ansicht ist, dass das Rathaus das Verfahren zur Eingliederung der Straßen in das Gemeindevermögen hätte einleiten müssen.

Ein «verstärkter» Kampf

BGI Law, die Anwaltskanzlei, die die Gewerbetreibenden vertreten hat, ist «sehr zufrieden» mit dem Urteil, das sie als «von enormer Bedeutung» bezeichnet, da es den Konflikt, den viele Gewerbetreibende mit Puerto Banús SA über die Gebühren für die Nutzung der Terrassen aufrechterhalten haben, beenden würde, da sie seit Jahren verteidigen, dass es sich um Gemeindestraßen handelt. Für die Anwaltskanzlei «bekräftigt das Urteil den Gedanken, dass die Straßen öffentliches Eigentum sind und daher die Gemeinde und nicht Puerto Banús SA für ihre Nutzung Gebühren erheben sollte».

BGI Law weist darauf hin, dass das Gerichtsurteil «im Wesentlichen auf der Wirksamkeit» der Plenarvereinbarung von 1996 beruht, in der die Straßen als «öffentlich» erklärt und die Eröffnung des Legalisierungsdossiers vereinbart wurde, und betont, dass diese Entscheidung der Plenarversammlung des Stadtrats bereits vom Obersten Gerichtshof bestätigt wurde.