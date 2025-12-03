Weihnachtsbasar von Caritas mit hundert Ständen im Kongresspalast von Marbella

José Carlos García Marbella Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Der Messe- und Kongresspalast Adolfo Suárez in Marbella beherbergt vom 11. bis 14. Dezember von 12 bis 21 Uhr eine neue Ausgabe des Weihnachtsbasars der Caritas, mit rund hundert Ständen, einem großen Gastronomiebereich mit sieben Lokalen und einem Rahmenprogramm mit Workshops für Kinder, Buchvorstellungen, Konzerten und als Neuheit einer Eislaufbahn.

Die Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz, hob während der Präsentation der Veranstaltung die „enormen Anstrengungen« hervor, die die Organisation das ganze Jahr über unternimmt, und betonte, dass der Basar „eine außergewöhnliche Gelegenheit für die Stadt ist, einmal mehr ihre enorme Großzügigkeit unter Beweis zu stellen«. Muñoz erinnerte daran, dass bei der letzten Ausgabe fast 250.000 Euro eingenommen wurden, und zeigte sich zuversichtlich, dass „diese Zahl dank des Engagements der Freiwilligen und der Unterstützung der Bürger in diesem Jahr noch übertroffen wird«.

Die Bürgermeisterin, die vom Präsidenten der Caritas, Antonio Belón, dem Generalkoordinator Alberto García, dem Mitglied Carmen Quesada und dem Pfarrer der Kirche La Encarnación, José Sánchez, begleitet wurde, erklärte, dass „dies eine Gelegenheit ist, um mit der Familie Spaß zu haben, die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer guten Sache zu leisten, die das Leben vieler Menschen in unserer Stadt verbessert«.

Juan José Padilla, Marta Robles und Marta Díaz Bielsa

Auf dem Basar, der einen symbolischen Eintritt von zwei Euro kostet, werden hundert Stände mit Weihnachtsartikeln, Dekoration, Mode, Büchern, Kunsthandwerk, Möbeln und traditionellen Produkten aufgebaut sein. Der Stierkämpfer Juan José Padilla wird zum Botschafter der Veranstaltung ernannt und Autoren wie Marta Robles und Marta Díaz Bielsa stellen ihre Werke vor. Pastorale Aufführungen und Chöre sorgen für die musikalische Untermalung, sowie Domino- und Canasta-Turniere und die Verkostung eines zehn Meter langen Roscón de Reyes (Königskuchen) angeboten werden.

Antonio Belón bedankte sich für die Unterstützung der Stadtverwaltung und der zahlreichen Sponsoren dieser Initiative, die dieses Jahr zum zwanzigsten Mal stattfindet und deren gesamte Einnahmen für die Unterstützung von Familien in Notlagen verwendet werden. „Der Basar macht einen wesentlichen Teil der jährlichen Einnahmen der sieben Caritas-Einrichtungen der Stadt aus und ermöglicht die Finanzierung von direkten Hilfsprojekten, Suppenküchen, Programmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und Unterstützung in Notsituationen«, fügte Sánchez hinzu.