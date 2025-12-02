Zentrale Markthalle von Marbella wird mit digitalen Bildschirmen und einer Megafonieanlage ausgestattet

José Carlos García Marbella Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Die Handelsabteilung der Stadtverwaltung von Marbella hat in Zusammenarbeit mit der andalusischen Landesregierung und im Rahmen des Tourismusplans für Großstädte eine neue Initiative zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses in der Stadt gefördert, wie z. B. die Anschaffung von digitalen Bildschirmen und die Beschallung der zentralen Markthalle von Marbella.

«Dieses Projekt zielt darauf ab, die Städte mit dem größten touristischen und kommerziellen Potenzial, wie unsere Stadt, anzukurbeln», so die für das Gebiet zuständige Beraterin, Carmina Serrano. Die Vertreterin der Gemeinde erklärte, dass die Bildschirme in der gesamten Einrichtung angebracht werden und die Nutzer rechtzeitig über die neuesten Nachrichten und Dienstleistungen informiert werden, sowohl über den zentralen Markt als auch über die verschiedenen Veranstaltungen, die in der Gemeinde stattfinden.

Andererseits wird die Beschallungsanlage die Kommunikation mit den Standbesitzern verbessern und auch als Musikanlage fungieren, um den Aufenthalt und das Einkaufen in der genannten Einrichtung angenehmer zu gestalten. «Mit diesen Maßnahmen setzt Marbella seinen Weg zur Modernisierung des Handels und zur Verbesserung der Erfahrungen von Bürgern und Touristen fort, da es in der Lage ist, innovativ zu sein und sich an die Bedürfnisse der Gegenwart anzupassen», fügte Serrano hinzu.