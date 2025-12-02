Sur Deutsche

Ziel der Initiative ist es, den Handel zu modernisieren und das Einkaufserlebnis zu verbessern. SUR
Zentrale Markthalle von Marbella wird mit digitalen Bildschirmen und einer Megafonieanlage ausgestattet

Digitale Geräte werden in der gesamten Einrichtung angebracht, und das neue Soundsystem wird die Kommunikation verbessern und eine Musikberieselung haben

Dienstag, 2. Dezember 2025

Die Handelsabteilung der Stadtverwaltung von Marbella hat in Zusammenarbeit mit der andalusischen Landesregierung und im Rahmen des Tourismusplans für Großstädte eine neue Initiative zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses in der Stadt gefördert, wie z. B. die Anschaffung von digitalen Bildschirmen und die Beschallung der zentralen Markthalle von Marbella.

«Dieses Projekt zielt darauf ab, die Städte mit dem größten touristischen und kommerziellen Potenzial, wie unsere Stadt, anzukurbeln», so die für das Gebiet zuständige Beraterin, Carmina Serrano. Die Vertreterin der Gemeinde erklärte, dass die Bildschirme in der gesamten Einrichtung angebracht werden und die Nutzer rechtzeitig über die neuesten Nachrichten und Dienstleistungen informiert werden, sowohl über den zentralen Markt als auch über die verschiedenen Veranstaltungen, die in der Gemeinde stattfinden.

Andererseits wird die Beschallungsanlage die Kommunikation mit den Standbesitzern verbessern und auch als Musikanlage fungieren, um den Aufenthalt und das Einkaufen in der genannten Einrichtung angenehmer zu gestalten. «Mit diesen Maßnahmen setzt Marbella seinen Weg zur Modernisierung des Handels und zur Verbesserung der Erfahrungen von Bürgern und Touristen fort, da es in der Lage ist, innovativ zu sein und sich an die Bedürfnisse der Gegenwart anzupassen», fügte Serrano hinzu.

