Die Avenida del Mar, Schauplatz der Messe für handwerkliche Käse- und Molkereiprodukte «QuesArte Marbella»

Freitag, 23. Mai 2025

Die Handelsabteilung des Rathauses von Marbella hat mitgeteiltt, dass die Avenida del Mar vom 23. bis 25. Mai Schauplatz der Messe «QuesArte Marbella» für handwerklich hergestellten Käse und Molkereiprodukte ist. Die Veranstaltung, die von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein Aquesart organisiert wird, kann kostenlos besucht werden und wird eine große Gruppe von Ausstellern mit einer großen Auswahl an nationalen Produkten präsentieren. Auf dieser Messe, die in verschiedenen andalusischen Provinhauptstädten veranstaltet wird, können die Besucher Fragen direkt an die Erzeuger stellen und sich u.a. zu Aspekten wie der Konservierung und Präsentation der Produkte beraten lassen.

Die Veranstaltung findet am Freitag von 11 bis 22 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. Vorgestellt werden handwerkliche Käsereien aus verschiedenen Teilen Spaniens wie 'Quesos y besos', 'Quesos El Pastor del Torcal', 'Idiazabal Aranburu', 'Quesos Don Apolonio', 'Quesos La Pastora de Grazalema', 'Queso de Mahon-Menorca SÁrangí' oder 'Quesos La Covacha'. Ausgestellt werden unter anderem der beste Käse der Welt 2022 und andere, die bei nationalen Wettbewerben nominiert wurden, sowie die mit Silber und Bronze prämierten Käse des jüngsten Wettbewerbs auf spanischer Ebene. Bei dieser Veranstaltung können die Besucher Tickets kaufen, um 8 Käsetapas für 7 Euro zu probieren. Außerdem können sie die Produkte direkt bei den Ausstellern kaufen und sie mit einem Getränk an einer extra dafür eingerichteten Bar verzehren.