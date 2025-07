Landesregierung schreibt Residencia Tiempo Libre in Marbella für Hotelbetrieb aus

Antonio M. Romero Marbella Dienstag, 29. Juli 2025 Teilen

Die andalusische Landesregierung wird am heutigen Dienstag die Hotelnutzung der Residencia Tiempo Libre de Marbella in einem konkurrierenden und öffentlichen Verfahren ausschreiben, um ein dingliches Recht an dieser Immobilie zu schaffen, mit dem Ziel, ihre Wiederbelebung, ihre Nutzung und ihren Wert zu fördern und sie an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen, wie SUR berichtete.

Das Amtsblatt der andalusischen Regionalregierung (BOJA) wird voraussichtlich am 29. Juli die Ausschreibung für das Verfahren veröffentlichen, das im Wege einer Auktion an den Höchstbietenden vergeben wird. Anträge auf Teilnahme an dem Verfahren können zwischen dem 1. September und dem 23. November 2025 eingereicht werden.

Im Lastenheft heißt es, dass die Junta Eigentümerin des Grundstücks bleibt, so dass der erfolgreiche Bieter vorübergehend das alleinige Eigentum an den bestehenden und eventuell neu zu errichtenden Bauten, Gebäuden und Anlagen hat. Nach Beendigung des Oberflächenrechts geht das Eigentum an den Gebäuden auf die Regionalregierung über.

Die Laufzeit der Konzession beträgt 75 Jahre und kann auf 99 Jahre verlängert werden, wenn beide Seiten zustimmen. Außerdem wird eine jährliche Gebühr von mindestens vier Millionen Euro festgelegt, die nach Angaben der befragten Quellen zur Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung und Pflege verwendet werden soll.

Antispekulationsklausel

Die Konzession enthält eine «Anti-Spekulations»-Klausel, die besagt, dass weder das Recht an der Oberfläche noch die Kontrolle über das beauftragte Unternehmen übertragen werden können, solange die als zusätzliche Garantie festgelegte Investitionsanforderung nicht erfüllt ist, d.h. während der ersten 15 Jahre der Konzession mindestens 50 Millionen Euro in das Objekt zu investieren. Ziel dieser Bestimmung ist es, den ordnungsgemäßen Betrieb und den Schutz des historischen Erbes Andalusiens zu gewährleisten. Darüber hinaus bedarf jede Übertragung des Rechts oder der Anteile, Beteiligungen oder Quoten des Unternehmens, dem die Konzession erteilt wurde, der vorherigen Mitteilung und Genehmigung durch die Junta.

Darüber hinaus muss sich der erfolgreiche Bieter verpflichten, das Gebäude innerhalb von höchstens drei Jahren in Betrieb zu nehmen und die Vorschriften zum Schutz des andalusischen historischen Erbes einzuhalten, wobei die Nichteinhaltung ausdrücklich als Grund für die Beendigung der Konzession festgelegt ist.

50 Millionen ist die Investition, die der erfolgreiche Bieter während der ersten 15 Jahre der Konzession in die Immobilie tätigen muss.

Die Ausschreibung für den Betrieb der ehemaligen Ferienresidenz ist Teil der Strategie des Regionalministeriums für Wirtschaft, Finanzen und europäische Fonds, das von Carolina España aus Málaga über die Generaldirektion für Kulturerbe geleitet wird, um die Aufwertung von ungenutztem oder nicht ausreichend genutztem öffentlichen Vermögen zu fördern und gleichzeitig Einsparungen und Einnahmen zu erzielen.

Der erfolgreiche Bieter muss die Immobilie innerhalb von höchstens drei Jahren in Betrieb nehmen.

Im November 2023 beschloss der Regierungsrat der Junta de Andalucía, den Dienst der Freizeitheime abzuschaffen, da diese defizitär seien, da sie seit 2015 die andalusische Staatskasse 140 Millionen Euro gekostet und Einnahmen von nur 16 Millionen Euro generiert hätten, und im Falle des Heims in Marbella allein im Jahr 2023 einen Verlust von 2 Millionen Euro bedeuten würden; weil sie keine wesentliche öffentliche Dienstleistung darstellen und weil der soziale Zweck, für den sie gegründet wurden (den Arbeitnehmern und ihren Familien Ferienaufenthalte zu moderaten Preisen anzubieten), aufgrund der Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der andalusischen Gesellschaft verschwunden ist.

Urbaner Wandel für neue Nutzungen

Nach der Schließung der leitete die Regionalverwaltung das Verfahren zur Aufwertung der Immobilie in Marbella ein. In diesem Sinne unterzeichneten die Regionalministerin Carolina España und die Bürgermeisterin der Stadt, Ángeles Muñoz, im vergangenen Februar eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich des Kulturerbes und der Stadtplanung, um die städtebauliche Umgestaltung voranzutreiben, mit der die ehemalige Freizeitresidenz revitalisiert und als Hotelkomplex genutzt und aufgewertet werden soll, was nicht ausschließt, dass das Unternehmen, das den Zuschlag erhält, die Räumlichkeiten für andere Zwecke nutzen kann, sofern diese durch die städtebauliche Qualifizierung der Räumlichkeiten abgedeckt sind.

So hat das Rathaus von Marbella bereits die Bearbeitung der von der Junta de Andalucía geförderten Planungsstudie in die Wege geleitet, die vorschlägt, die derzeitige städtebauliche Einstufung des Grundstücks zu ändern, um es von einer allgemeinen Ausstattung in eine Hotelausstattung umzuwandeln und die Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern.

Die an der A-7 gelegene Residencia Tiempo Libre erstreckt sich über eine Fläche von fast 197.502 Quadratmetern mit einer bebauten Fläche von derzeit 23.395 Quadratmetern. Der Komplex ist im Generalkatalog des historischen Erbes von Andalusien eingetragen.