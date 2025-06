Marbella beschlagnahmt 12.300 gefälschte Waren von Straßenhändlern

María Albarral Marbella Mittwoch, 11. Juni 2025 Compartir

In einer Stadt, in der die großen internationalen Modemarken ansässig sind, ist die Verbreitung von gefälschten Luxusgütern ein Problem. Aus diesem Grund hat das Rathaus von Marbella eine Sonderaktion gegen den illegalen Straßenverkauf gestartet und insgesamt 12.330 Artikel beschlagnahmt, von denen mehr als 8.000 gefälschte Handtaschen, Kleidung oder Brillen waren. «Für eine Touristenstadt wie die unsere ist diese Aktion sehr wichtig, denn wir können nicht zulassen, dass sich nicht authentische Nachahmungen ausbreiten, sowohl für das Image unserer Stadt als auch für die Unternehmer, die ihre Tätigkeit legal ausüben», sagte der Sprecher der Stadtverwaltung, Félix Romero, nach der Sitzung des Gemeinderats.

Der Stadtrat führte aus, dass insgesamt 125 Vorfälle zu Protokoll genommen wurden und dass ein Dutzend Beamte, davon sechs in Uniform, vier in Zivil und zwei mit Motorrad, vor allem auf dem Paseo Marítimo und in den Yachthäfen Virgen del Carmen, Puerto Banús und Cabopino im Einsatz waren. Romero, der darauf hinwies, dass dies «das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen der Orts- und Nationalpolizei ist, wies darauf hin, dass die beschlagnahmten Gegenstände, wie Handtaschen, Gürtel und Brillen, in der Recyclinganlage von Casares vernichtet werden. Er erinnerte auch daran, dass während der Kampagne im Jahr 2024 insgesamt 18.200 nicht gefälschte Produkte beschlagnahmt und weitere 1.400 gefälschte Produkte sichergestellt wurden, wobei 165 Protokolle erstellt wurden.