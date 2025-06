Europa wird den Ausbau des Stromnetzes zwischen Spanien und Frankreich finanzieren

Die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank, Nadia Calviño, am Montag im Madrider Ateneo.

LUCÍA PALACIOS MADRID. Donnerstag, 12. Juni 2025 Compartir

Europa wird dazu beitragen, den seit Jahrzehnten ausstehenden Stromkorridor zwischen Spanien und Frankreich voranzutreiben, der der Schlüssel zur Vermeidung weiterer Stromausfälle ist. Die Finanzierung erfolgt über eine Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB), die «in den kommenden Tagen» unterzeichnet werden soll, wie EIB-Präsidentin Nadia Calviño am Montag bei einem vom Ateneo de Madrid organisierten Frühstück bekanntgab.

«Wir verhandeln gerade über den Stromkorridor zwischen Spanien und Frankreich, und ich hoffe, dass wir sie in den nächsten Tagen unterzeichnen können», sagte die ehemalige spanische Wirtschaftsministerin. Calviño zufolge handelt es sich um eines der «wichtigsten Projekte, die die EIB derzeit in Angriff nimmt, da die Verbindungsleitung zwischen Spanien und Frankreich (über den Golf von Biskaya) eine sehr wichtige Veränderung im Hinblick auf die Integration des iberischen Netzes in das europäische Netz darstellen wird».

In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass die EIB diesen Prozess der «Energiewende weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und hin zu effizienter und nachhaltiger Energie» gewährleisten müsse. Zu diesem Zweck arbeite sie eng mit der Europäischen Kommission und insbesondere mit Teresa Ribera, der ehemaligen Ministerin für den ökologischen Wandel und derzeitigen Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, zusammen. Gemeinsam entwickeln sie Instrumente zur Unterstützung innovativer grüner Energieunternehmen sowie Vereinbarungen für den Ausbau von Energienetzen.

Die ehemalige Abgeordnete aus Galicien erklärte, dass Spanien eine «Energieinsel» sei und die Vernetzung eine der wichtigsten Komponenten zur Stabilisierung des gesamten europäischen Stromnetzes sei. Der Stromkorridor zwischen Spanien und Frankreich werde dazu beitragen, weitere Stromausfälle wie den vom 28. April, den größten in Europa seit einem Jahrhundert, zu verhindern.

Unterwasser-Korridor

Das Projekt des Unterwasser-Korridors zwischen Spanien und Frankreich wurde 2013 von der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament zu einem 'Projekt von gemeinsamem Interesse' (PCI) erklärt und ist eine der Schlüsselinfrastrukturen des Integrierten Nationalen Energie- und Klimaplans (PNIEC), auch wenn es sich mehr als ein Jahrzehnt später noch in den Kinderschuhen befindet. Es besteht aus dem Bau von zwei unabhängigen Stromverbindungen mit einer Kapazität von jeweils 1.000 Megawatt (MW) zwischen Cubnezais (Frankreich) und Gatika (Spanien) mit einer Länge von etwa 400 Kilometern, von denen 300 Kilometer unter Wasser verlaufen.

Nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung vermied es Calviño, sich zu aktuellen Themen wie dem Übernahmeangebot der BBVA für die Sabadell-Bank zu äußern. Sie machte jedoch deutlich, dass ein «einheitlicher Kapitalmarkt» notwendig sei, und sprach sich daher für grenzüberschreitende Fusionen aus, wozu auch die EIB viel beitragen könne.

Darüber hinaus kündigte sie an, dass die EIB in diesem Jahr die Finanzierung von Sicherheits- und Verteidigungsprojekten in Europa zusätzlich ankurbeln werde. Sie erklärte sogar, dass sie beabsichtige, den Betrag des letzten Jahres zu verdoppeln und damit die für 2025 geplanten 2 Milliarden Euro zu überschreiten.