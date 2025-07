Marbella startet neue Kampagne zur Einhaltung der Verordnung zum Zusammenleben im öffentlichen Raum

María Albarral Marbella Montag, 28. Juli 2025 Compartir

Marbella hat eine neue öffentliche Sensibilisierungskampagne zur Einhaltung der Verordnung über das Zusammenleben im öffentlichen Raum gestartet. Der Stadtrat für diesen Bereich, José Eduardo Díaz, erklärte, dass die Kampagne bis zum 15. August laufen wird, was mit der Zeit des größten Besucherzustroms zusammenfällt, und dass sie auf der Straße, in Fremdenverkehrsbüros und Hotels mit Botschaften in mehreren Sprachen sowohl auf Werbeträgern als auch auf gedrucktem Informationsmaterial durchgeführt wird. «Ziel ist es, an die Einhaltung der 2019 verabschiedeten städtischen Vorschriften zu erinnern und diese zu stärken, um das bürgerliche Verhalten und das gute Image der Stadt zu gewährleisten», sagte der Stadtrat, der sich für die Zusammenarbeit mit den Delegationen für Tourismus und Handel bei der Entwicklung dieser Initiative bedankte.

«Um Marbella als erstklassiges Reiseziel zu erhalten, müssen die grundlegenden Regeln des Zusammenlebens eingehalten werden», sagte der Stadtrat und verwies auf Maßnahmen wie die Begrenzung des Lärms in Wohnungen und öffentlichen Räumen, das Verbot von Alkohol- und Drogenkonsum auf öffentlichen Straßen, die Einhaltung der festgelegten Zeiten und Punkte für die Müllabfuhr, das Verbot der Benutzung von Fahrrädern und Motorrollern auf Gehwegen sowie die Kontrolle von nicht genehmigten Musikdarbietungen und illegalen Straßenverkäufen. «Die Strafen können zwischen 300 und 3.000 Euro liegen», so Díaz, der darauf hinwies, dass bei Verstößen von Minderjährigen die Eltern zur Verantwortung gezogen werden.

Díaz wies auch darauf hin, dass die Botschaften zur «Aufrechterhaltung des Anstands auf öffentlichen Straßen» verstärkt wurden, um die Menschen daran zu erinnern, dass es verboten ist, ohne Hemd herumzulaufen oder unanständige Handlungen wie das Urinieren auf der Straße zu begehen. Der Stadtrat sagte, dass «diese Art von Verhalten seit Inkrafttreten der Verordnung erheblich zurückgegangen ist» und betonte, dass diese Verordnung «einen erzieherischen und präventiven Charakter hat». «Das Hauptanliegen der Stadtverwaltung ist es nicht, zu bestrafen, sondern zu sensibilisieren und den gegenseitigen Respekt zu fördern, insbesondere zu einer Jahreszeit, in der sich die Einwohnerzahl der Gemeinde verdreifacht», fügte er hinzu.