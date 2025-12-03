Marbella und San Pedro präsentierten am Tag der Verfassung eine riesige interaktive Karte Spaniens

José Carlos García Marbella Mittwoch, 3. Dezember 2025 | Aktualisiert 11:22h. Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella feiert über ihre Abteilung für Bürgerbeteiligung den Tag der Verfassung mit einem innovativen Angebot, das für alle zugänglich ist: einer riesigen interaktiven Karte Spaniens, der größten Installation dieser Art im Land, die vom Anthropologen Ángel Arenas entworfen wurde. Das Erlebnis mit dem Namen „Spain Giant Interactive Map« wird auf einer begehbaren, 230 Quadratmeter großen, tragbaren Karte präsentiert, auf der Hunderte von Menschen auf spielerische, lehrreiche und multimediale Weise die Geografie Spaniens erkunden können.

Die Veranstaltung findet am 5. Dezember in Marbella auf der Plaza Fernando El Católico im Parque de la Represa und am 6. Dezember in San Pedro Alcántara auf der Plaza de la Iglesia von 10:30 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei und es wird die Teilnahme von Schülern verschiedener Bildungseinrichtungen der Gemeinde erwartet.

Der zuständige Stadtrat Enrique Rodríguez betonte, dass „es sich um eine Initiative mit großer Wirkung handelt, die es ermöglicht, den Reichtum unseres Landes auf unterhaltsame und zugängliche Weise allen Altersgruppen näherzubringen«. Wie er erklärte, „ist der Tag der Verfassung eine Gelegenheit, unser Wissen über Spanien, seine Vielfalt und unsere gemeinsame Geschichte zu vertiefen, und diese Karte erreicht dies auf innovative und partizipative Weise«.

Pädagogischer Wert

Der Stadtrat hat den pädagogischen Wert dieser Aktivität hervorgehoben und daran erinnert, dass „mehr als 100 QR-Codes, die über die Karte verteilt sind, den Zugang zu digitalen Inhalten über Kulturerbe, Kultur, Gastronomie, Natur oder historische Persönlichkeiten ermöglichen, was dieses Angebot zu einer einzigartigen Bildungsressource macht«.

Die Karte bietet Informationen über Weltkulturerbestätten, Naturparks, Sehenswürdigkeiten, traditionelle Rezepte und Persönlichkeiten aus Kultur, Sport und Geschichte.

Die interaktive Großkarte umfasst ein umfassendes Multimedia-System mit Informationen über Weltkulturerbestätten, Naturparks, Biosphärenreservate, Sehenswürdigkeiten, traditionelle Rezepte und herausragende Persönlichkeiten aus Kultur, Sport und der Geschichte Spaniens. Darüber hinaus verfügt die Installation über Augmented-Reality-Technologie, mit der Denkmäler in 3D durch Hologramme visualisiert werden können, die auf der Karte selbst erscheinen und eine interaktive Dimension von großem informativem Wert hinzufügen.

Das Projekt wurde bereits an mehr als 60 Orten in 13 Ländern durchgeführt, und Marbella wird die erste spanische Stadt sein, die keine Provinzhauptstadt ist, die diese Karte anlässlich des Verfassungstages aufstellt. Rodríguez hat alle Einwohner und Besucher eingeladen, an dieser Aktivität teilzunehmen, die „zum Lernen, Spaß haben und Teilen eines gemeinsamen Raums rund um die Werte des Zusammenlebens, für die unsere Verfassung steht, gedacht ist«, und hat empfohlen, ein mobiles Gerät mitzubringen, „um die Interaktivität der Karte optimal zu nutzen und den enormen Reichtum Spaniens zu entdecken«.