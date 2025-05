Mehr als 500 Beamte sorgen für Sicherheit auf der Feria

María Albarral / SDA Marbella Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Marbella wird mehr als 500 Polizeibeamte einsetzen, um die tägliche Sicherheit der Öffentlichkeit während der Feria San Bernabé zu gewährleisten, die in diesem Jahr vom 9. bis 15. Juni stattfinden wird. Der Sprecher der Ortspolizei und Inspektor, Miguel Ángel Benítez, erklärte nach der Koordinierungssitzung der Sondereinheit im Hauptrevier, dass jeden Tag etwa 50 Polizisten im Einsatz sein werden, die den normalen Dienst verstärken, der in den Morgen-, Nachmittags- und Nachtschichten arbeitet. Hinzu kommen Mitglieder der Feuerwehr, der Nationalpolizei, der Guardia Civil und des Zivilschutzes, «die gemeinsam für einen reibungslosen Ablauf in der Festwoche sorgen werden». Er wies auch darauf hin, dass die größte Aufmerksamkeit den Tages- und Nachtzonen sowie den umliegenden Gebieten und den Freizeitbereichen, die während des Patronates in Betrieb sind, gelten wird. Dabei werden auch Videoüberwachungskameras zum Einsatz kommen, wie er betonte. Die Stadt verfüge derzeit über insgesamt 360 solcher Überwachsungsanlagen.

Außerdem erklärte Benítez, dass «der Einsatz zwar am 9. Juni beginnt, aber auch vor und nach den Feierlichkeiten eines für die Stadt so wichtigen Ereignisses, das eine große Anzahl von Besuchern anzieht, der Plan bereits vorbereitet ist». «Es gibt ergänzende Aspekte, wie die Sperrung von Straßen für den Verkehr, über die in den sozialen Netzwerken der Stadtverwaltung und durch die Ortspolizei informiert wird, um die Bürger darüber und über die von uns vorgeschlagenen Alternativen auf dem Laufenden zu halten», erklärte der Verantwortliche für den Sondereinsatz bei der Ortspolizei.

Die Fería San Bernabeu gehört zu den größten Volksfesten an der Costa del Sol und wird tagsüber im Parque de la Alameda und in der Avenida del Mar gefeiert. Am Abend und in der Nacht verlagert sich das Geschehen auf das Gelände unterhalb des Einkaufszentrums La Cañada, das von dort oder über das Stadtviertel Las Albariazas zu erreichen ist. Dort finden die Kirmesbesucher eine Reihe von Fahrgeschäften, Losbuden, Gastronomiestände und andere Jahrmarktsattraktionen. Auf dem Gelände der Nachtferia finden in einem speziellen Bereich auch die Konzerte statt. Das Programm der Feria wird noch bekanntgeben und in der kommenden Woche in SURdeutsche Ausgabe veröffentlicht.